Quake Remastered: Ab sofort mit Maus- und Tastatur-Unterstützung auf den Konsolen

In dieser Woche wurde die Neuauflage des Kult-Shooters "Quake" mit einem Update bedacht, das eine native Unterstützung für die Konsolen der neuen Generation mit sich brachte. Wie sich nun herausstellte, fand mit der Unterstützung der Maus und der Tastatur auf den Konsolen ein weiteres Feature den Weg ins Spiel, das im offiziellen Changelog gar nicht aufgeführt wurde.

Das Remaster von "Quake" kann ab sofort auch auf den Konsolen mit Maus und Tastatur gespielt werden.

Nachdem die Remastered-Version von „Quake“ zunächst nur über die Abwärtskompatibilität auf den New-Generation-Konsolen PlayStation 5 beziehungsweise Xbox Series X/S gespielt werden konnte, lieferte ein Update in dieser Woche eine native Unterstützung für die neuen Konsolen.

Zu den gebotenen technischen Verbesserungen auf der PlayStation 5 sowie der Xbox Series X/S gehören eine Unterstützung von 120FPS sowie eine dynamische 4K-Auflösung. Wie sich kurz nach dem Release des besagten Updates herausstellte, hielt mit diesem ein weiteres Feature Einzug, auf das im offiziellen Changelog überraschenderweise gar nicht eingegangen wurde. Die Rede ist von der Unterstützung der Maus und der Tastatur auf den Konsolen.

Spieler mit einem Gamepad bleiben unter sich

Ab sofort kann die Neuauflage von „Quake“ also auf allen Plattformen ganz klassisch mit der Maus und der Tastatur gespielt werden. Sogar auf der Switch, wie ein von den Entwicklern von id Software geteilter Schnappschuss zeigt. Allerdings muss an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass ihr bei der Nutzung der Maus und der Tastatur aus Gründen der Fairness natürlich in entsprechenden Crossplay-Lobbys landet, wenn ihr auf diese Art der Steuerung setzt.

Spieler, die die Arenen von „Quake“ mit dem Gaming-Controller unsicher machen, bleiben unter sich. Ein Schritt, durch den ein fairer Wettbewerb gewährleistet werden soll. Schließlich genießen Spieler, die mit der Kombination aus Maus und Tastatur unterwegs sind, sowohl beim Zielen als auch bei den Reaktionszeiten einen nicht zu unterschätzenden Vorteil.

Quake supporting keyboard and mouse on Nintendo Switchhttps://t.co/ulJqox70HP pic.twitter.com/ca5QFNyRUC — Powered by id Tech (@idTechpics) October 11, 2021

