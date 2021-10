Resident Evil Village: Pünktlich zu Halloween – Kostenlose Demo kehrt zurück

"Resident Evil Village" ist unter anderem für die PlayStation-Systeme erhältlich.

Im Mai dieses Jahres erschien mit „Resident Evil Village“ der neueste Ableger der beliebten Survival-Horror-Serie aus dem Hause Capcom.

Wer das Horror-Abenteuer bisher nicht gespielt haben sollte, bekommt von Capcom pünktlich zu Halloween noch einmal einen Anreiz dazu geboten, „Resident Evil Village“ eine Chance zu geben. Wie das Unternehmen bekannt gab, kehrt mit sofortiger Wirkung die kostenlose Demo zurück. Diese kann aus dem PlayStation Store heruntergeladen werden und bietet euch die Möglichkeit, sowohl dem Dorf von „Resident Evil Village“ als auch dem Schloss von Lady Dimitrescu einen Besuch abzustatten.

In „Resident Evil Village“ schlüpft ihr ein weiteres Mal in die Rolle des aus „Resident Evil 7“ bekannten Protagonisten Ethan Winters. Zusammen mit seiner Frau Mia baute er sich fernab der Alpträume der Vergangenheit ein neues Leben auf. Doch während sie sich gemeinsam ein neues Leben aufbauen, werden sie erneut von einer Tragödie heimgesucht, als Chris Redfield auf der Bildfläche erscheint und seine ganz eigenen Pläne verfolgt.

„Ein ganzes Aufgebot an neuen Gegnern, die das mysteriöse Dorf bewohnen, machen unermüdlich Jagd auf Ethan und werfen ihm ständig Steine in den Weg, während er versucht, sich einen Reim auf den Albtraum zu machen, der ihn umgibt“, so die offizielle Beschreibung weiter. „Das Dorf ist viel mehr als nur ein geheimnisvoller Schauplatz der entsetzlichen Ereignisse, zu denen es im Spiel kommt. Es ist ein ganz eigenständiger Charakter voller Geheimnisse, die Ethan aufdecken, und Schrecken, denen er entkommen muss.“

„Resident Evil Village“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S erhältlich.

Lady Dimitrescu is waiting. 😈 The Resident Evil Village demo is back just in time for Halloween! Play the Village and Castle demo a taste of horror now on PS4 and PS5: https://t.co/xp4OJb0I3P pic.twitter.com/H9jWJD3fHX

— PlayStation (@PlayStation) October 21, 2021