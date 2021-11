Battlefield 2042: Zum Release keine 120 FPS auf PS5 – neue Screenshots

Wenn "Battlefield 2042" am 19. November auf den Markt kommt, müssen sich die New-Gen-Spieler zunächst einmal mit 60 FPS begnügen. Das beantwortete ein EA-Entwickler auf ResetEra.

Die Framerate spielt gerade in Online-Shootern eine wichtige Rolle. Deshalb interessiert es viele Konsolenspieler, ob die PS5- und Xbox Series-Versionen von „Battlefield 2042“ zur Markteinführung einen 120 FPS-Modus besitzen werden.

Die Antwort darauf gab ein Entwickler von EA DICE gestern auf ResetEra: „Es ist etwas, das man möglicherweise nach der Markteinführung untersuchen könnte.“

Die Auflösung sei hier jedenfalls nicht das Problem, erklärt der Entwickler. Die CPU der Konsolen werde durch die 128 Spieler stark belastet. Der zusätzliche CPU-Bedarf, um die Bildwiederholfrequenz von 60 auf 120 FPS zu erhöhen, sei hingegen überschaubar. Daher würde das Reduzieren der Auflösung kaum etwas bringen.

Vanguard mit 120 FPS-Option

Somit werden die Spieler zum Release auf eine 120 Hz-Unterstützung verzichten müssen. Beim in Kürze erscheinenden „Call of Duty: Vanguard“ sieht das anders aus: Auf der modernen Sony-Konsole wird eine dynamische 1260p-Auflösung bei 120 Bildern pro Sekunde geboten. Hier muss jedoch angemerkt werden, dass die Maps deutlich kleiner als in „Battlefield 2042“ ausfallen. Auch die Grafik kann mit dem neuen EA-Shooter nicht mithalten.

Auf der PS5 wird „Battlefield 2042“ mit einer dynamischen 4K-Auflösung und 60 FPS dargestellt. Die PS4 Pro verfügt über 1620 Pixel, während die Standard-PS4 das Geschehen in Full HD wiedergibt. Die Framerate ist identisch.

Wie gut sich die Beta-Version auf den PlayStation-Konsolen geschlagen hat, erfahrt ihr hier:

Darüber hinaus sind drei neue Screenshots aufgetaucht. Hier sehen wir ein paar der Spezialisten in verschiedenen Kriegssituationen.

