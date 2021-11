Batman: Artworks zum eingestellten „Project Sabbath“ zeigen einen gealterten Bruce Wayne

Vor wenigen Jahren arbeiteten die Entwickler von WB Games Montreal an einem neuen "Batman"-Titel, der intern unter dem Codenamen "Project Sabbath" geführt und ohne Nennung von Gründen eingestellt wurde. Wie nun aufgetauchte Artworks zeigen, sollte sich die Geschichte in der Tat um eine gealterte Version von Bruce Wayne drehen.

Nach dem Release von „Batman: Arkham Knight“ im Jahr 2015 entstand das nächste Abenteuer des Dunklen Ritters bei den kanadischen Entwicklern von WB Games Montreal.

Intern wurde der Titel unter dem Projektnamen „Project Sabbath“ geführt und sollte unbestätigten Berichten zufolge eine gealterte Version von Batman beziehungsweise des Milliardärs Bruce Wayne in den Mittelpunkt rücken. Darüber hinaus wurde berichtet, dass Terry McGinnis aus „Batman Beyond“ mit von der Partie sein und anstelle des alternden Bruce Wayne für Ordnung in Gotham City sorgen könnte. Auch über einen Auftritt von Damian Wayne als neuer Batman wurde spekuliert.

Artworks zum eingestellten Projekt aufgetaucht

Untermauert werden die Gerüchte um den „Batman“-Titel mit einem alternden Bruce Wayne von frisch aufgetauchten Artworks. Diese stehen in unserer Galerie zur Ansicht bereit und zeigen neben einem sichtlich gealterten Bruce Wayne beziehungsweise Batman auch die jüngere Version des beliebten Superhelds.

Zum Thema: Gotham Knights: Release-Zeitraum eingegrenzt?

Wie es für Batman in der Welt der Videospiele weitergehen wird, bleibt abzuwarten. Derzeit arbeiten die Entwickler von WB Games Montreal an „Gotham Knights“, das 2022 erscheint und eine Geschichte erzählt, in der Batman das Zeitliche segnete. Daher ist es nun an Batgirl, Red Hood, Nightwing und natürlich Robin, das organisierte Verbrechen in Gotham City zu bekämpfen.

Einen konkreten Releasetermin bekam „Gotham Knights“ bisher nicht spendiert.

