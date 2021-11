Gotham Knights: Release-Zeitraum eingegrenzt?

„Gotham Knights“ könnte im Frühjahr 2022 erscheinen. Den vermeintlichen Hinweis darauf liefert eine Werbegrafik, die in dieser Woche entdeckt wurde.

So hat Jin Park, der an der Art Direction der Kampagne und dem Branding für „Gotham Knights“ gearbeitet hat, auf seiner Website ein Bild geteilt, auf dem das Veröffentlichungsfenster des Spiels mit Frühjahr 2022 angegeben wird. Die Webseite und das Bild wurden inzwischen aus dem Netz genommen. Allerdings hat es ein gutes Gedächtnis:

RUMOR: #GothamKnights release window is 2022 SPRING.

Here is promo image of the game that I found on Jin Park site (Art Director / Designer currently working at Rokkan NY who did Campaign Art Direction, branding for Gotham Knights). Follow the link below. pic.twitter.com/9ZXemFZ6Yj

