Salt and Sacrifice: Crafting und Coop im neuen Gameplay-Trailer präsentiert

Aktuell arbeiten die Ska Studios und die Devoured Studios an ihrem neuen Projekt "Salt and Sacrifice". In einem frisch veröffentlichten Video gehen die Entwickler etwas näher auf das Crafting-System und den Coop-Modus des 2D-Soulslike ein.

Im Sommer dieses Jahres kündigten die Ska Studios und die Devoured Studios die laufenden Arbeiten am 2D-Soulslike „Salt and Sacrifice“ an.

Genretypisch wird dieses unter anderem mit seinem knackigen Schwierigkeitsgrad punkten. Um den Spielern einen Eindruck von dem zu vermitteln, was spielerisch auf sie zukommt, stellten die beiden Studios einen frischen Gameplay-Trailer bereit. In diesem wird zum einen auf die kooperative Mehrspieler-Komponente eingegangen. Darüber hinaus wird auch das Crafting-System von „Salt and Sacrifice“ thematisiert.

Die Jagd auf die Ketzer

In „Salt and Sacrifice“ schlüpfen die Spieler in die Rolle eines markierten Inquisitors, der sich in der Welt von Alterstone Kingdom auf die Jagd nach ketzerischen Magiern begibt. Zur Verfügung stehen dabei acht unterschiedliche Charakter-Klassen, deren Eigenheiten und individuellen Stärken spürbaren Einfluss auf das Kampfgeschehen und somit den Spielverlauf an sich haben. Bei den Magiern handelt es sich um Kreaturen elementarer Boshaftigkeit, für die es laut Entwicklerangaben keine Hoffnung auf Erlösung gibt.

Zum Thema: Salt and Sacrifice: Zehn Minuten Gameplay veröffentlicht

Sie durchstreifen die Welt von Alterstone Kingdom und hinterlassen dabei eine Spur der Verwüstung. Nun liegt es an den Spielern, dieser Gefahr Einhalt zu gebieten und für Frieden in Alterstone Kingdom zu sorgen. Einen handfesten Releasetermin bekam „Salt and Sacrifice“ bisher nicht spendiert.

Stattdessen ist von offizieller Seite lediglich die Rede davon, dass das knackige 2D-Soulslike im Laufe des kommenden Jahres für den PC, die PlayStation 4 und die PlayStation 5 veröffentlicht wird.

Weitere Meldungen zu Salt and Sacrifice.