PS4 & PS5: Diese Spiele kommen neu auf den Markt

Stolze elf neue Games erschienen diese Woche im Handel. In den kommenden Tagen bleibt diese Zahl fast konstant. Insgesamt erscheinen zehn Neuveröffentlichungen für PlayStation 4 und PlayStation 5.

Kommende Woche dürfen sich Gaming-Fans einmal mehr auf einige neue Spiele freuen, die hierzulande veröffentlicht werden. Zehn frische Titel finden dabei den Weg in den hiesigen Handel. Auf welche Games ihr euch in den nächsten Tagen genau freuen dürft, das wollen wir uns nachfolgend gemeinsam mit euch etwas genauer ansehen.

Shovel Knight Pocket Dungeon (PS4)

Release: 13. Dezember 2021

Mit „Shovel Knight Pocket Dungeon“ stürzt sich der bekannte Ritter in ein neues Abenteuer. Diesmal verschlägt es zehn bekannte Charaktere der Rehe in einen waschechten Dungeon Crawler und bei alledem kommt die Action natürlich nicht zu kurz, denn zahlreiche Feinde und Bossgegner warten bereits auf euch.

Ihr müsst sogenannte Rätselblöcke erkunden, in deren Inneren sich die Dungeons befinden. Ihr müsst gegen allerlei KI-Gegner kämpfen und glücklicherweise dürft ihr einige neuen Angriffen, Power-ups und Tränke einsetzen, um so eure Überlebenschancen zu erhöhen. Wahlweise dürft ihr sogar gegen einen menschlichen Gegenspieler antreten.

Among Us (PS4, PS5)

Release: 14. Dezember 2021

Obwohl „Among Us“ bereits seit 2018 für den PC erhältlich ist, entwickelte sich erst lange nach dem Launch ein gewaltiger Hype um das Online-Multiplayerspiel. Mit einer ordentlichen Verspätung findet der Titel nun auch erstmals seinen Weg auf die PS4 & PS5.

Das Spielprinzip dürfte vermutlich hinlänglich bekannt sein: Als Teil einer Truppe aus vier bis 15 Spielern verschlägt es euch auf ein Raumschiff. Seid ihr ein normales Besatzungsmitglied, müsst ihr verschiedene Aufgaben erledigen, um zu gewinnen. Allerdings befinden sich unter euch ebenfalls Verräter, die für Chaos sorgen und Unschuldige töten. Während Notfall-Meetings könnt ihr sogar abstimmen, wer ein Verräter sein könnte, um ihn zu eliminieren.

Asteroids: Recharged (PS4, PS5)

Release: 14. Dezember 2021

Der Titel verrät es bereits: Mit „Asteroids: Recharged“ wagt DER Weltraum-Shooter schlechthin den Sprung in die Moderne. Angepasst wurden hierfür nicht nur die Steuerung des Klassikers, die für ein modernes Gameplay sorgen soll, sondern ebenfalls die Grafik, die nun wesentlich dynamischer aussehen soll. Doch auch einige richtige Neuheiten fanden den Weg ins Spiel, etwa mächtige Fähigkeiten, die ihr erstmals nutzen dürft.

Darüber hinaus sind 30 Herausforderungen im Spiel enthalten, die selbst die Fähigkeiten erfahrener Spieler auf eine harte Probe stellen sollen. Online könnt ihr dabei euch dabei über eine Rangliste auch mit anderen Spielern messen. Wenn ihr möchtet könnt ihr den Titel auch im lokalen Koop-Modus zu zweit angehen.

Gear.Club Unlimited 2 – Ultimate Edition (PS4, PS5)

Release: 14. Dezember 2021

Drei Jahre nach seiner Erstveröffentlichung wagt das Rennspiel „Gear.Club Unlimited 2 – Ultimate Edition“ nun den Sprung von der Nintendo Switch auf aktuelle PlayStation-Konsolen. Über 250 Rennen warten hierin auf euch, für die ihr mehr als 3000 Streckenkilometer hinter euch lassen müsst. Optisch ist dabei Abwechslung garantiert, denn ihr fahrt durch Naturparks, Wüsten und auch entlang der Küste.

Neu enthalten sind dabei diverse Herausforderungen, unter anderem in Ausdauer- und Tempo-Rennen. Zur Auswahl stehen euch dabei natürlich auch einige äußerst schicke Sportwagen, beispielsweise der Ford GT40 MK I Gulf oder auch ein Porsche 911 930 Turbo.

Greak: Memories of Azur (PS4)

Release: 14. Dezember 2021

Nachdem „Greak: Memories of Azur“ schon im August für PS5 erschien, landet das Action-Adventure nun auch auf der PlayStation 4. Darin übernehmt ihr die Kontrolle über die drei Helden Greak, Adara und Raydel, mit denen ihr in der klassischen Sidescroller-Ansicht gemeinsam das Land Azur erkundet.

Euer Ziel ist es, der Urlag-Invasion zu entfliehen und dafür müsst ihr geschickt die Fähigkeiten eurer Spielfiguren nutzen. Ihr müsst euch jedoch nicht nur in flotten Kämpfen beweisen, denn auch eure grauen Zellen wollen in einigen Rätseln gefordert werden. Die Grafiken und Animationen des Games wurden übrigens noch ganz Old School komplett per Hand entworfen.

Aeterna Noctis (PS4, PS5)

Release: 15. Dezember 2021

Steht euch der Sinn derweil mehr nach einem fordernden Metroidvania, dann könnte „Aeterna Noctis“ einen genaueren Blick für euch wert sein. Ihr erkundet darin in der Rolle des Königs der Dunkelheit insgesamt 16 Gebiete, die zahlreiche Quests und Herausforderungen bereithalten.

Euer Ziel ist dabei eigentlich recht simpel: Stellt eure alten Fähigkeiten wieder her. Im Stile eines Soulslike soll der Schwierigkeitsgrad dabei von Beginn an ziemlich hoch sein, allerdings versprechen die Entwickler, Spieler sollten nicht überfordert werden. Optisch punktet der Titel übrigens mit handgezeichneten 2D-Grafiken.

Bridge Constructor: The Walking Dead (PS5)

Release: 15. Dezember 2021

Im Puzzlespiel „Bridge Constructor: The Walking Dead“ werden derweil eure grauen Zellen gefordert. Hierin schließt ihr euch einer Gruppe Überlebender in der aus der TV-Vorlage bekannten postapokalyptischen Welt an. Euer Ziel ist es dabei natürlich, ihnen im Kampf gegen gefräßige Streuner und verfeindete Menschentrupps zu helfen.

Wie der Name bereits andeutet, errichtet ihr unterschiedliche Bauwerke wie Häuser und Brücken. Darüber hinaus müsst ihr ebenfalls allerlei Objekte einsetzen, um euch die Gegner vom Leib zu halten. Zur Verfügung stehen euch hierbei unter anderem Sprengstoffe sowie Köder. Für etwas Spaß sollen hierbei Ragdoll-Animationen sorgen.

Five Nights at Freddy’s: Security Breach (PS4, PS5)

Release: 16. Dezember 2021

Ihr möchtet lieber ein neues Gruselabenteuer erleben? Dann erscheint „Five Nights at Freddy’s: Security Breach“ genau zur richtigen Zeit. Im familienfreundlichen Horrorspiel schlüpft ihr in die Rolle des Jungen Gregory, der nachts blöderweise in Freddy Fazbears Mega-Pizzaplex eingeschlossen wird. Anschließend muss unser junger Protagonist versuchen, die schier unaufhaltsame Jagd von altbekannten und neuen Bedrohungen zu überleben.

Um nicht geschnappt zu werden beziehungsweise zu verlieren, ist es wie schon in den Vorgängern essentiell, nicht allzu lange an einem Ort zu bleiben. Ihr benötigt eine schnelle Auffassungsgabe und müsst eure Umgebung fix verinnerlichen können, um einen möglichst sicheren Weg durch die lauernden Gefahren zu planen. Ihr sollt spielen können, wie es euch beliebt, allerdings sollten eure Strategien auch immer recht flexibel sein.

Moon (PS4, PS5)

Release: 16. Dezember 2021

Mit „Moon“ findet ein japanischer Videospielklassiker aus dem Jahr 1997 seinen Weg auf aktuelle PlayStation-Konsolen. Entwickelt wurde das Anti-RPG damals von einstigen Square-Leuten, zu denen unter anderem auch Kenichi Nishi, der zuvor bereits am Kultspiel „Chrono Trigger“ mitgewirkt hatte.

Erst 2019 fand der Titel erstmals seinen Weg zu uns in den Westen. Das Spiel will dabei einen Blick hinter die Kulissen klassischer RPGs werfen und euch zeigen, warum der Held in Häuser einbricht, allerlei Items einsammelt und zahllose unschuldige Monster brutal niedermetzelt. Auch heute noch ein interessantes Konzept.

Black Bird (PS4, PS5)

Release: 16. Dezember 2021

Drei Jahre nach seinem PC-Release erscheint Shoot’em Up „Black Bird“ nun auch für PS4 & PS5. Erzählt wird die Geschichte eines jungen Mädchens, das eines Tages überraschend an einer Straßenecke stirbt und als der geheimnisvolle namensgebende Black Bird wiedergeboren wird. Der Vogel ist Zeichen eines großen Unglücks.

Der Titel möchte euch in eine humorvolle Dark Fantasy-Welt entführen, deren visueller Stil klar von der Optik diverser Videospielklassiker inspiriert wurde. Abhängig davon, wie erfolgreich ihr euch in den Levels schlagt, bekommt ihr eines von insgesamt acht Enden zu sehen. Für Wiederspielwert ist also gesorgt.

Werdet ihr euch eines der neuen Spiele holen?

