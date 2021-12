Assassin’s Creed Valhalla: DLC-Enthüllung heute im Livestream

Schon seit längerer Zeit ist bekannt, dass Ubisoft eine dritte Erweiterung für „Assassin’s Creed Valhalla“ vorbereitet. Am Wochenende drangen Details und erste Bilder zum DLC durch. Offiziell bestätigt wurden sie bisher nicht. Doch das Geheimnis wird in Kürze gelüftet.

Enthüllung im Livestream

Für den heutigen Abend wurde ein Livestream, in dem Ubisoft die Zukunft von „Assassin’s Creed Valhalla“ beleuchten und zeigen möchte, wie es weitergeht. „Es kommt bald mehr für Assassin’s Creed Valhalla“, so Ubisoft in der Videobeschreibung des Streams, den ihr weiter unten eingebettet vorfindet.

Anschauen könnt ihr euch die große Enthüllung heute Abend im Rahmen einer offiziellen Vorstellung. Sie soll um 18 Uhr – und somit für Europäer zu einer recht angenehmen Zeit – starten. Falls euch interessiert, was der französische Publisher zu sagen und zu zeigen hat, dann startet zum genannten Termin das folgende Video:

Den jüngsten Gerüchten zufolge wird die neue Erweiterung für „Assassin’s Creed Valhalla“ in Welten aus der nordischen Mythologie spielen, die von Armeen aus Frost und Feuer überfallen werden. Das Königreich der Zwerge steht am Rande der Auslöschung und während des Krieges wird der unsterbliche Riese Surtr Odins geliebten Sohn entführen. Das passt zu früheren Gerüchten, die den DLC mit der „God of War“-Serie verglichen.

Die Erweiterung soll die größte in der Geschichte der Serie werden. In früheren Berichten war gar von einer 40-stündigen Kampagne die Rede. Und im Spielverlauf soll der Protagonist die Fähigkeit erhalten, Blitze zu schwingen. Dem jüngsten Leak zufolge wird die Erweiterung am 10. März 2022 die Download-Stores erreichen. In der Zwischenzeit könnt ihr euch in unserer Themen-Übersicht zu „Assassin’s Creed Valhalla“ auf dem Laufenden halten.

