Assassin’s Creed Valhalla: Enthüllung der neuen Erweiterung hat einen Termin erhalten

Nachdem die Game Awards ohne eine Ankündigung seitens Ubisoft vorbeigingen, war für viele Fans die Frage, wann es neue Informationen zu den kommenden Inhalten des Action-Rollenspiels „Assassin’s Creed Valhalla“ geben wird. Der Publisher hat schnell einen offiziellen Termin für die Enthüllung mitgeteilt.

Demnach wird man am kommenden Montag, den 13. Dezember 2021 um 18 Uhr eine Enthüllung erfolgen. Man möchte den Spielern zeigen, dass es in „Assassin’s Creed Valhalla“ mehr als nur Midgard gibt. Aller Voraussicht nach wird man die kommende Erweiterung „Dawn of Ragnarok“ vorstellen, die laut bisherigen Gerüchten bis März 2022 veröffentlicht werden und die nordischen Götter einmal mehr in den Mittelpunkt der Handlung stellen soll.

Laut weiteren vermeintlichen Details wird es die Spieler nach Helheim führen, wobei man auch ein recht umfangreiches Abenteuer erwarten können soll. Zuletzt hatte ein Insider von einer knapp 40-stündigen Spielzeit gesprochen. Dementsprechend kann man gespannt sein, wie Eivors Abenteuer in der nordischen Mythologie weitergehen wird.

Mehr zum Thema: Assassin’s Creed Valhalla – Umfangreiche Erweiterung im Stile eines God of War im Anmarsch – Gerücht

Bereits im Hauptspiel gab es den einen oder anderen Abstecher in die Welten von Odin, Loki und den weiteren Ase. Die Geschichten wurden auch mit der Haupthandlung, weshalb auch das nächste Kapitel einen größeren Einfluss auf die Reihe haben könnte.

Sobald Ubisoft entsprechende Details zu den neuen Inhalten vorstellt, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

There is more to see than Midgard in Assassin’s Creed Valhalla. 🔥 ❄️

Tune in for the LIVE premiere on Monday 13 December 9 AM PDT / 6 PM CET to know more! pic.twitter.com/i8NQkvSR8Q

— Assassin’s Creed (@assassinscreed) December 10, 2021