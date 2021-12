Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarok geleakt – Bilder und Details

Am Montag wird die Zukunft von "Assassin's Creed Valhalla" enthüllt. Voraussichtlich handelt es sich dabei um die Erweiterung "Dawn of Ragnarok". Details und Bilder drangen schon heute durch.

Schon seit längerer Zeit wird gemunkelt, dass „Assassin’s Creed Valhalla“ mit einer größeren Erweiterung namens „Dawn of Ragnarok“ aufgewertet wird. Am Wochenende drangen weitere Informationen dazu durch. Sie sollen einer chinesischen Webseite entstammen und gelten – wie auch die Erweiterung selbst – als unbestätigt. Untermauert werden die Details zu „Dawn of Ragnarok“ allerdings mit Screenshots, die den Leak glaubwürdiger gestalten.

Frost und Flammen und eine Entführung

Dem Leak zufolge spielt die Geschichte in den prächtigen Neun Reichen der Mythologie des Nordens, die von der Invasion des Königreichs von Frost und Flammen bedroht werden. Das Zwergenreich im Svartalfheim zerfällt und während des Krieges wurde Odins geliebter Sohn Badr vom unsterblichen Feuerriesen Surut entführt.

„Assassin’s Creed Valhalla – Dawn of Ragnarok ist das ehrgeizigste Erweiterungspaket in der Geschichte der Serie: Diesmal muss Aivor das Schicksal Odins, den Krieg des Nordens und das Schicksal des Gottes der Weisheit persönlich erleben“, heißt es. Dabei muss sich der Protagonist mit der Welt der Mythologie auseinandersetzen und die Rettung von Kindern schultern, während es zur Entfesselung der übernatürlichen Kraft des Donnerblitzes kommt.

Vorherigen Gerüchten zufolge wird es „Dawn of Ragnarok“ auf eine Spielzeit von rund 40 Stunden bringen. Ebenfalls versprach ein Insider, dass euch mit dem kommenden DLC eine Erweiterung „im Stile eines God of War“ erwartet.

„Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök“ soll dem Leak zufolge am 10. März 2022 für Konsolen und PC erscheinen. Aber auch hier gilt: Bestätigt ist davon nichts. Offizielle Angaben zum DLC werden voraussichtlich am Montag im Zuge der angekündigten Premiere folgen, die live auf Youtube verfolgt werden kann. Ubisoft betonte dazu: „Es kommt bald mehr für Assassin’s Creed Valhalla“.

„Assassin’s Creed Valhalla“ selbst erschien im November des vergangenen Jahres für die Plattformen PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC und Google Stadia. Weitere Meldungen zum Spiel sind in unserer Themenübersicht zusammengefasst.

