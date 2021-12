The Order 1886: Remaster, Remake oder neues Spiel? Markenschutz sorgt für Spekulationen

Sony Interactive Entertainment hat in den USA Markenschutz für „The Order 1886“ beantragt. Falls ihr euch nicht mehr an das Spiel erinnern könnt: Es ist ein wortwörtlich kinoreifer Shooter, der in der Anfangsphase der PS4 veröffentlicht wurde und nicht nur Fans fand.

Was Sony mit der Marke vorhat, ist nicht bekannt. Zunächst einmal kann davon ausgegangen werden, dass es sich beim Schutz um eine Standardpraxis von Sony handelt, um die Rechte am Spiel unter dem eigenen Dach zu halten. Allerdings könnte die Registrierung auch darauf hindeuten, dass der Plattforminhaber mit der IP noch etwas vorhat.

Remake, Remaster, neues Spiel oder gar nichts?

Zumindest theoretisch liegen mehrere Möglichkeiten nahe. Sony könnte sich dazu durchgerungen haben, für einen Nachfolger grünes Licht zu geben, wobei der Markenname „The Order 1886“ eine gewisse Rolle spielen würde. Doch auch ein Remaster oder Remake sind im Bereich des Möglichen.

„The Order 1886“ wurde im Februar 2015 veröffentlicht und galt als visuelles Vorzeigeexemplar für die PS4, obwohl einige Elemente des Gameplays weniger überzeugend waren. Unter anderem störten die häufigen Cinematics den Spielfluss.

Schon im vergangenen Jahr keimte das Gerücht auf, dass sich eine „The Order 1886“-Fortsezung für die neuen Konsolen in Arbeit befindet. Auch wenn damals gehofft wurde, dass es zu einer baldigen Ankündigung kommt, war von der Marke in den vergangenen Jahren nicht viel zu sehen. Schon 2019 wurden vorangegangene Gerüchte dementiert. Im Gespräch war unter anderem, dass es VR-Pläne gibt.

Immerhin: 2018 gab Ru Weerasuriya, CEO des verantwortlichen Studios Ready at Dawn, bekannt, dass „The Order 1886“ stabile Verkäufe erzielen konnte, was zumindest wirtschaftlich betrachtet für Überlegungen sorgen könnte. Allerdings dürfte das alte Studio außen vor bleiben: Ready at Dawn wurde im letzten Jahr von Facebook aufgekauft. Sollten wir also einen weiteren „The Order“-Titel sehen, wird er nicht vom ursprünglichen Schöpfer entwickelt.

