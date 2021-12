F.I.S.T Forged in Shadow Torch: Boss-Rush-Modus und mehr im neuen Update

F.I.S.T Forged in Shadow Torch:

Ab sofort steht ein umfangreiches Content-Update zum Action-Titel "F.I.S.T: Forged in Shadow Torch" bereit. Freuen dürft ihr euch unter anderem über einen Boss-Rush-Modus sowie die Möglichkeit, die Bosse der Kampagne einzeln ein weiteres Mal herauszufordern.

"F.I.S.T: Forged in Shadow Torch" ist unter anderem für die PlayStation-Plattformen erhältlich.

Wie die Entwickler von TiGames bekannt gaben, steht ab sofort ein umfangreiches und kostenloses Content-Update zum Action-Titel „F.I.S.T: Forged in Shadow Torch“ bereit.

Zu den Features, die mit dem besagten Update Einzug halten, gehört unter anderem die von den Fans zuletzt immer wieder eingeforderte Möglichkeit, die Bosse der Kampagne ein weiteres Mal herauszufordern. Ob ihr die Bosskämpfe einzeln in Angriff nehmt oder im Boss-Rush-Modus gleich alle Obermotze am Stück in die Schranken weist, bleibt euch überlassen. Wer den Boss-Rush-Modus erfolgreich abschließt, erhält drei Skins, mit denen die eigenen Waffen angepasst werden können.

Ein digitales Artbook und der offizielle Soundtrack

Ebenfalls geboten wird der offizielle Soundtrack, den ihr euch nach dem Download und der Installation des neuen Updates im Hauptmenü von „F.I.S.T: Forged in Shadow Torch“ zu Gemüte führen könnt. Den Abschluss bildet ein digitales Artbook, das euch exklusive Eindrücke aus der Entwicklung des Action-Titels liefert.

„F.I.S.T: Forged in Shadow Torch“ versteht sich spielerisch als ein Action-Rollenspiel, dessen Handlung sechs Jahre nach einem tödlichen Konflikt einsetzt, in dem die Tiere von Torch City von einer Roboter-Armee besiegt wurden. Als sich der frühere Widerstandskämpfer Rayton zunächst im Untergrund verschanzte, muss er hilflos mit ansehen, wie ein Freund von ihm festgenommen wurde.

Mit dem Ziel, seinen Freund zu befreien, streift sich Rayton seine überdimensionale Metalfaust über und macht sich daran, den Kampf gegen die Roboter-Armee aufzunehmen.

