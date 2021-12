Jahresrückblick 2021: Diese Meldungen beschäftigten uns im April

Die Meldungen im April 2021 hatten es durchaus in sich. Vor allem ein Aufreger, den wir in unserem Jahresrückblick Revue passieren lassen, sorge für allerlei Gesprächsstoff.

Die Zeit rast und schon sind wir bei unseren Jahresrückblick 2021 im 2. Quartal angekommen. Im April haben wir vier Nachrichten rausgesucht, die euch und uns beschäftigt haben. Worum es sich dabei gehandelt, das schauen wir uns nun gemeinsam etwas genauer an.

Top: Erster Story-Entwurf für The Last of Us Part 3 steht

Ende April waren Druckmann und seine Kollegin Halley Gross von Naughty Dog zu Gast in einem Podcast und sprachen darin über ein potentielles „The Last of Us: Part 3“. Im Laufe des Gesprächs bestätigte Druckmann, er und seine Kollegin hätten bereits „einen Entwurf für eine Geschichte“ ausgearbeitet, der zeitlich nach den Ereignissen des zweiten Teils ansetzt.

Wie er anschließend hinzufügte, sei allerdings noch nicht der Zeitpunkt gekommen, diesen auch umsetzen. Mit einer zeitnahen Umsetzung dieser Story sollten Fans der gefeierten Spielereihe entsprechend nicht allzu bald rechnen. Druckmann selbst hoffe jedoch persönlich, diese Geschichte werde eines Tages „das Licht der Welt“ erblicken.

Flop: LEGO Star Wars-Verschiebung

Die Entwicklung von „LEGO Star Wars: The Skywalker Saga“ scheint unter keinem sonderlich guten Stern zu stehen. Eigentlich sollte der Titel bereits im Frühjahr 2021 veröffentlicht werden, doch die Macher sahen sich mehrfach zu Verschiebungen gezwungen. So auch im April diesen Jahres, als das Spiel auf unbestimmte Zeit verschoben wurde.

Das Ziel des Entwicklerstudios sei es, ihr kommendes Werk zum bis dato „größten und besten LEGO-Spiel aller Zeiten zu machen ─ aber wir werden mehr Zeit benötigen, um dies zu tun.“ Im August folgte die Ankündigung, es sei nun eine Veröffentlichung im Frühjahr 2022 geplant. Drücken wir die Daumen, dass es diesmal klappt.

Rekord: PlayStation 4 mit historischer Bestmarke

Darüber hinaus konnte Sony Ende August eine geschichtsträchtige Bestmarke aufstellen. In seinem Fiskalbericht verkündete das Unternehmen, seit der Markteinführung der PlayStation 4 im November 2013 seien weltweit mindestens 1,577 Milliarden PS4-Titel verkauft worden. Damit brach der Konzern seinen eigenen Rekord aus der PS2-Ära.

Auch die Verkäufe der Konsole selbst können sich sehen lassen. Aus besagtem Bericht ging ebenfalls hervor, dass im abgelaufenen Fiskaljahr circa 5,8 Millionen Einheiten verkauft werden konnten. Insgesamt wurden seit der Markteinführung der Plattform rund 115,9 Millionen Konsolen verkauft worden.

Aufreger: Days Gone-Macher kritisiert Spieler

Des Weiteren hatte der April ebenfalls einen Aufreger zu bieten, der ziemlich hohe Wellen schlagen sollte. John Garvin, der Director des Open-World-Games „Days Gone“, war im Podcast von „God of War“-Schöpfer David Jaffe zu Gast und kritisierte darin vor allem die Spieler, die einen Titel nicht direkt zum Launch unterstützen: „Wenn Sie ein Spiel lieben, kaufen Sie es zum verfluchten Vollpreis!“

Kurz darauf ergänzte er, Spieler sollten sich nicht darüber beschweren, „wenn ein Spiel keine Fortsetzung bekommt, wenn es zum Start nicht unterstützt wurde.“ Worte, die durch die gesamte Brache hallten und auch von euch in den Kommentaren hitzig diskutiert wurden. Wie Garvin erklärte, sei dies lediglich seine persönliche Ansicht.

Verwirrung: Mirror’s Edge-Comeback?

Für etwas Verwirrung sorgte im April derweil Electronic Arts, genauer der französische Arm des Unternehmens. Dieser postete nämlich auf Twitter ein verpixeltes Bild und fügte die Frage hinzu: „Wer erkennt dieses Spiel?“ Besagter Schnappschuss zeigt die Runnerin Faith, die Protagonistin der „Mirror’s Edge“-Reihe.

Dies erkannten ebenfalls die Fachpresse und Spieler, weshalb Spekulationen aufkeimten, EA sei womöglich an einem Comeback des Franchise interessiert. Wenig später folgte allerdings die Ernüchterung, denn das Unternehmen habe lediglich ein kleines Ratespiel veranstaltet und wollte keine Rückkehr der Marke anteasern.

Damit haben wir den April auch schon wieder abgehakt. Morgen werfen wir einen Blick zurück auf den Mai. Falls ihr es noch nicht getan haben solltet, werft gerne einen Blick auf unsere vorherigen Texte unserer kleinen Artikelreihe.

Welche Meldungen sind euch aus dem April im Gedächtnis geblieben?

