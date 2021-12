Jahresrückblick 2021: Diese Meldungen beschäftigten uns im Dezember

Finale! Heute erreicht unser großer Jahresrückblick 2021 mit dem Artikel über den Dezember sein Ende. Gemeinsam mit lassen wir also ein letztes Mal einige Meldungen Revue passieren, die uns und euch in diesem Monat besonders beschäftigt haben. Fangen wir an.

Top: Massig Neuigkeiten bei den Game Awards

Beginnen wir mit dem größten Gaming-Event des Monats, das mittlerweile schon gewissermaßen Tradition hat: Die Game Awards. Auch die diesjährige Ausgabe der Veranstaltung hatte wieder allerlei Neuigkeiten, Gameplay-Material und Ankündigungen zu kommenden potentiellen Highlights zu bieten.

Zu den namhaftesten Premieren zählten der Announcement-Trailer des Survival-Horrorspiels „Alan Wake 2“, den ersten Trailer zum Horrorspiel „Slitterhead“ von „Silent Hill“-Director Keiichiro Toyama und die überraschende Ankündigung eines „Wonder Woman“-Actionspiels. Darüber hinaus gab es einen ersten Trailer zu „Sonic Frontiers“ sowie erste Gameplayszenen aus dem kommenden Action-Adventures „Suicide Squad: Kill the Justice League“.

Flop: NFTs überall

Mit NFTs (Non-Fungible Token) entdeckten dieses Jahr einige Gaming-Firmen einen Trend, den sie für sich nutzen wollten. Bei NFTs handelt es sich um einzigartige, nicht ersetzbare digitale Objekte, die nicht ausgetauscht oder kopiert werden können. Da hiermit teilweise horrende Summen erzielt wurden, wollten auch einige Gaming-Unternehmen ein Stück vom Kuchen abhaben, allerdings stieß dieser Schritt auf wenig Gegenliebe bei den Spielern.

Ubisoft rief hierfür beispielsweise mit Ubisoft Quartz eine neue Plattform angekündigt, auf der Spieler Digits (NFTs) hätten erwerben und mit handeln können. Aufgrund massiver Fan-Kritik, das Dislikes-Likes-Verhältnis lag etwa bei 20:1, scheint dieses Vorhaben bei Spielern nicht unbedingt gut anzukommen. Auch die „Stalker 2: Heart of Chernobyl“-Entwickler von GSC Game World wollten eigentlich NFTs in ihr kommendes Werk integrieren, doch nach heftiger Gegenwehr von Spielerseite wurden diese Pläne fix wieder ad acta gelegt.

Comeback: Sam Fisher kehrt endlich zurück

Seit Monaten gab es immer wieder Gerüchte, Ubisoft habe weiterhin Pläne für seine „Splinter Cell“-Marke. Zuletzt erneuerte das französische Unternehmen den Markenschutz zu seinem Stealth-Game-Franchise – und dann ging plötzlich alles ganz schnell: Mitte Dezember kündigte Ubisoft offiziell das Comeback von Sam Fisher.

Das Team von Ubisoft Toronto werkelt an einem Remake des inzwischen 19 Jahre alten Originals der Reihe. Die Entwickler, deren erstes Werk „Tom Clancy’s Splinter Cell: Blacklist“ war, setzen dabei auf die hauseigene Snowdrop-Engine („Tom Clancy’s The Division“). Der Erstling werde von Grund auf neu entwickelt, wobei die Entwickler versprechen, „den Geist der frühen Spiele“ bewahren zu wollen. Entsprechend wird es sich auch bei der Neuauflage um ein klassisches lineares Erlebnis und nicht um ein Open-World-Game handeln werde.

Überraschung: Praey for the Gods-Release

Satte sechs Jahre befand sich Open-World-Action-Adventure „Praey for the Gods“ in Entwicklung und nun ist es endlich da. Überraschend erfolgte der Launch des Titels Mitte Dezember. Das Spiel entführt euch dabei in eine sterbende Welt, die der Winter in seinen eisigen Fängen hält. In bester „Shadow of the Colossus“-Manier sollen euch vor allem die Kämpfe gegen wahrlich gewaltige Bossgegner ordentlich fordern.

Die Entwickler, die ihr Spiel zwischenzeitlich sogar umbenennen mussten, versprechen dabei vor allem auf der PlayStation 5 eine flüssige Performance mit konstanten 60 Bildern pro Sekunde. Habt ihr euch bereits in die eisigen Weiten gewagt? Verratet es uns gerne in den Kommentaren.

Indie: Sony will Partnerschaft mit unabhängigen Entwicklern verbessern

Letztes Jahr erhielt die Beziehung zwischen Sony und unabhängigen Entwicklerteams einen erheblichen Dämpfer, da sich mehrere Indie-Entwickler über mangelhafte Unterstützung seitens des PlayStation-Konzerns beschwerten. Nun möchte das Unternehmen die Wogen wieder glätten und seine Indie-Partnerschaften verbessern.

Drei Punkte stünden dabei besonders im Fokus: Eine verbesserte Kommunikation, ein Zugang zu besseren Analysen der Spieleverkäufe, des Engagements und der Werbung geben sowie die Absicht, die Absicht, das Toolset zu modernisieren und die Ticketing-Systeme, die Dokumentation und den Kundenservice für Partnerprobleme zu verbessern. Sehr schön, doch ob sich all diese Bemühungen am Ende auch auszahlen werden, muss die Zeit zeigen.

Filme & Serien: Erster Trailer zu Sonic VS Knuckles

Abschließend noch eine kleine News aus dem Filmbereich, denn im Rahmen der Game Awards feierte auch der erste Trailer zur Videospiel-Adaption „Sonic the Hedgehog 2“ seine Weltpremiere. Der Vorgänger avancierte 2020 noch zu einem Überraschungshit, weshalb ein Nachfolger eigentlich nur eine Frage der Zeit war.

Im neuen Kinofilm erlebt der schnellste Igel der Videospiel-Welt natürlich ein neues Abenteuer, bei dem er auch auf einige neue Charaktere trifft. Kraftpaket Knuckles hat sich mit Bösewicht Dr. Robotnik zusammengetan und die Rivalität zwischen beiden Igeln scheint eine große Rolle im Film zu spielen. Darauf deutet unter anderem der japanische Titel hin: „Sonic VS Knuckles“. Des Weiteren wird auch Fuchs Tails eine Rolle im Sequel spielen.

Und das war es! Unser großer Jahresrückblick auf das Videospiel-Jahr 2021 ist an seinem Ende angekommen. Hoffentlich hat euch die kleine Zeitreise durch die letzten 12 Monate gefallen. Falls ihr die vorherigen Teile unserer Artikelreihe verpasst haben solltet, dann werft sehr gerne noch einen genaueren Blick darauf.

Welche Meldung aus dem Dezember ist euch besonders in Erinnerung geblieben?

