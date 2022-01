Mario Kart 9: Soll sich aktiv in Entwicklung befinden

Seit 30 Jahren liefert die „Mario Kart“-Reihe in aller Regelmäßigkeit einige der erfolgreichsten Exklusivspiele der Nintendo-Geschichte. Der aktuellste Ableger „Mario Kart 8 Deluxe“ konnte bisher 38,74 Millionen Einheiten (Stand: November 2021) auf der Nintendo Switch absetzen, nachdem man sogar 8 Millionen Einheiten auf der Nintendo Wii U über den Ladentisch brachte. Doch wie geht es mit der Reihe weiter?

Wann erscheint der neue Teil?

In seinen Vorhersagen für das neue Jahr sprach Analyst und Industrieinsider Dr. Serkan Toto unter anderem auch den Kart-Racer an. So schrieb er auf GamesIndustry.biz:

„Mir ist bewusst, dass sich Mario Kart 8 Deluxe immer noch sehr gut auf der Nintendo Switch verkauft, aber Mario Kart 9 befindet sich in der aktiven Entwicklung (und kommt mit einem neuen Twist) und Nintendo könnte es dieses Jahr anteasern.“

Dies ist selbstverständlich keine offizielle Bestätigung des neuen Teils, jedoch hat Toto in der Vergangenheit häufiger bewiesen, dass er vor allem aus dem asiatischen Raum sehr genaue Informationen hat. Dementsprechend kann man gespannt sein, ob Nintendo der aktuellen Konsole noch einen neuen „Mario Kart“-Ableger spendiert.

Mit „Mario Kart 8 Deluxe“ bekommen die Spieler eine Vielzahl an Strecken und Fahrern geboten, die an die bekanntesten Nintendo-Marken angelehnt sind. Bekannte Gesichter wie Mario, Luigi, Prinzessin Peach, Bowser, Link, Zelda, Donkey Kong, Wario und viele weitere kämpfen stets um die vordersten Plätze und bewerfen sich mit Schildkrötenpanzern, Bananen und allerlei anderen Spielereien, um sich selbst einen Vorteil zu verschaffen und die Konkurrenz nach hinten zu werfen.

Nachdem die letzten beiden Jahre für viele Switch-Spieler eher enttäuschend ausfielen, scheint 2022 ein großes Jahr für Nintendo zu werden. Mit „Pokémon Legenden: Arceus“, „Splatoon 3“, „Bayonetta 3“ und auch dem Nachfolger zu „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ wurden bereits einige große Exklusivtitel für dieses Jahr bestätigt. Es könnte sein, dass Nintendo in den kommenden Monaten noch einige weitere Ankündigungen für dieses Jahr vornimmt.

