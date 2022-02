Resident Evil 4: Remake sollte die Geschichte verbessern, meint Shinji Mikami

In den vergangenen Monaten wurde Capcom immer wieder mit einem möglichen Remake zu „Resident Evil 4“ in Verbindung gebracht. Auch wenn eine offizielle Ankündigung weiter auf sich warten lässt, gilt mittlerweile als sicher, dass sich die Neuauflage in der Tat in Entwicklung befindet.

Im Gespräch mit den englischsprachigen Kollegen von VG247 meldete sich niemand geringeres als Shinji Mikami, der kreative Kopf hinter dem originalen „Resident Evil 4“ aus dem Jahr 2005 zu Wort. Geht es nach Shinji Mikami, dann wäre ein Remake des Survival-Horror-Klassikers „eine gute Sache“, da wir es hier mit einem Projekt zu tun haben, das sich die Spieler und Spielerinnen seit Jahren wünschen. Im weiteren Verlauf des Gesprächs äußerte Mikami zudem den Wunsch nach seiner Meinung nach sinnvollen Verbesserungen.

Die Geschichte des Originals wurde in drei Wochen verfasst

Insbesondere die Geschichte des originalen „Resident Evil 4“ wäre laut Mikami ein Punkt, der noch Raum für Verbesserungen bietet. Schließlich entstand die Handlung des Horror-Klassikers seinerzeit unter gehörigem Zeitdruck, da Mikami gerade einmal drei Wochen Zeit hatte, um diese zu verfassen. Was ihm im Endeffekt auch gelang. „Es wäre großartig, wenn Capcom einen großartigen Job machen und die Geschichte verbessern und ein gutes Produkt herausbringen könnte“, so Mikami abschließend.

Da eine offizielle Ankündigung weiterhin auf sich warten lässt, ist unklar, wann und für welche Plattformen ein mögliches Remake zu „Resident Evil 4“ veröffentlicht wird. Zuletzt sprachen Gerüchte davon, dass sich Sony Interactive Entertainment die Neuauflage für einen (zeit)exklusiven PlayStation 5-Release gesichert haben könnt. Offiziell bestätigt wurde das Ganze bisher nicht.

Selbiges gilt für die Berichte um eine Verschiebung des Projekts auf 2023, die auf einen Wechsel des verantwortlichen Entwicklerteams zurückzuführen sein soll.

