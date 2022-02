Dying Light 2: Authority Pack erscheint heute – Trailer und Details

Download-Nachschub für "Dying Light 2": Techland veröffentlicht heute den ersten Part des "Authority Pack", das sich auch drei Teilen zusammensetzt. Noch mehr Erweiterungen sollen in den kommenden fünf Jahren folgen.

Nach dem kürzlich erfolgten Launch von „Dying Light 2“ beginnt Techland mit der Veröffentlichung der ersten Download-Inhalte für das postapokalyptische Parkour-Abenteuer. Und davon werdet ihr offenbar eine Menge bekommen. Denn der Entwickler gab kürzlich bekannt, dass das Spiel mindestens fünf Jahre lang unterstützt werden soll.

Den Anfang macht heute das kostenlose „Authority Pack“, das sich der Peacekeeper-Fraktion widmet. Der DLC wird sowohl ein Rüstungsset als auch eine Waffe enthalten, die sich um die selbsternannten Gesetzeshüter drehen und sich deutlich von dem unterscheiden, was die Survivors im Spiel tragen.

DLC-Pack erscheint in drei Teilen

Das „Authority Pack“ wird in drei verschiedenen Teilen bereitgestellt, beginnend mit einer Art Sportbekleidung bestehend aus Schuhen, Hose und Oberteil. Danach folgen eine Bedeckung für euer Gesicht, Armschienen und Handschuhe in Teil zwei. Schließlich können die Spieler im dritten Teil eine bedrohliche Waffe in die Hände bekommen.

Spekuliert werden darf, dass die Survivors kurz danach eine ähnliche Ausrüstung erhalten werden. Das heißt, wenn ihr nicht in die Rolle eines Apokalypse-Polizisten schlüpfen möchtet, werdet ihr wohl ebenfalls zum Zuge kommen. Herunterladen könnt ihr den ersten Teil der Download-Zusätze ab heute aus dem PlayStation Store und den digitalen Shops der anderen Plattformbetreiber.

Ebenfalls ist Techland bestrebt, die Fehler, die zusammen mit der Launch-Version von „Dying Light 2“ veröffentlicht wurden, zu beheben. Zu diesem Zweck wurde in der vergangenen Woche ein neues Update bereitgestellt, zu dem ihr hier weitere Einzelheiten findet.

Ebenfalls wurde vor einigen Tagen begründet, warum „Dying Light 2“ in Deutschland nur in einer geschnittenen Fassung eine USK-Freigabe erhalten konnte. Schon vor dem Launch des Techland-Titels gaben die Macher bekannt, dass die Käufer der USK-Fassung mit einigen Schnitten leben müssen. Diese Meldung und weitere News mit Details zu „Dying Light 2“ halten wir in unserer Themen-Übersicht für euch bereit.

