Martha is Dead: Details zu den Schnitten auf PS4 & PS5, Launch-Trailer und erste Wertungen

"Martha is Dead" wurde heute veröffentlicht. Passend zum Launch könnt ihr euch einen neuen Trailer und erste Testergebnisse anschauen. Ebenfalls ist bekannt, an welchen Stellen die PlayStation-Version geschnitten werden musste.

„Martha is Dead“ wurde heute veröffentlicht, was die Entwickler mit dem offiziellen Launch-Trailer feiern. Diesen könnt ihr euch weiter unten anschauen. Ebenfalls trafen die ersten Test-Wertungen ein, die verraten, ob der Kauf für rund 30 Euro lohnt.

Im Fall der PS5-Version sind auf Metacritic momentan nur vier Reviews hinterlegt, die zusammen für einen Metascore von 69 sorgen. Sobald weitere Wertungen folgen, kann es zu erheblichen Verschiebungen kommen.

PSU schreibt zum Beispiel: „Es kommt nicht jeden Tag vor, dass man ein Spiel durchspielt, das mit seiner verstörenden und tragischen Geschichte einen Eindruck hinterlässt. Aber Martha is Dead hat es geschafft, mich von Anfang bis Ende zum Nachdenken zu bringen. Der unglaubliche Soundtrack und das Sounddesign des Spiels sind erschütternd, und die Grafik treibt das Genre voran. Es ist nur schade, dass einige technische Probleme und ein paar missglückte Tutorials das Spiel von seiner wahren Größe abhalten.“

Weniger zufrieden ist Push Square: „Martha is Dead ist zwar eine gelungene Erzählung, aber das Gameplay ist so offenkundig künstlich, dass es der Erzählung einen Bärendienst erweist, wenn man sich darauf einlässt. […] Das Spiel kann schockierend sein in dem, was es einem zeigt, aber es fühlt sich nicht ausbeutend an. Horror sollte grausam sein. Und Martha is Dead ist genau das. Leider vielleicht nicht immer auf die Art und Weise, wie es beabsichtigt war.“

Die bisherigen Test-Wertungen:

PlayStation Universe – 80

Jeuxvideo – 75

IGN Adria – 60

Pus Square – 60

Nachfolgend der erwähnte Launch-Trailer:

An diesen Stellen wurde Martha is Dead geschnitten

„Martha is Dead“ wird auf den PlayStation-Konsolen lediglich in einer geschnittenen Version angeboten. Inzwischen steht fest, an welchen Stellen die Entwickler den Titel entschärfen mussten.

Achtung: Die folgenden Informationen beinhalten Spoiler, die Details des Spiels offenbaren:

Die PS4- und PS5-Versionen wurden in erster Linie bei drei Szenen geschnitten. Zwei davon sind auf der Xbox und dem PC interaktiv vertreten, während PlayStation-Spieler auf die Interaktivität verzichten müssen. Die dritte Szene enthält einen Dialog, der komplett aus dem Spiel verbannt wurde.

Die vollständige Liste der Änderungen lautet wie folgt:

Die Szene mit dem Gesichtsabschälung ist auf PlayStation nicht mehr interaktiv.

Die Szene, in der Giulia die Gebärmutter von Martha aufschneidet, ist auf PlayStation nicht mehr interaktiv.

Es wurde eine Option hinzugefügt, um die zensierten Szenen während des Spiels zu überspringen.

Der Disclaimer-Text am Anfang des Spiels wurde aktualisiert. Er ist jetzt einfühlsamer und klarer und enthält die Warnung vor Fehlgeburten.

Die Meldung „Sicher in unserer Welt“, die am Ende des Spiels erscheint und einen Link enthält, unter dem man Hilfe finden kann, erscheint jetzt auch nach dem Haftungsausschluss am Anfang (alle Plattformen).

Jegliche Erwähnung von Masturbation wurde im Kapitel „Die Kirche“ in Form von Sprachausgabe und Text vollständig entfernt.

Wie erwähnt zeigt „Martha is Dead“ eine Eingabeaufforderung zu Beginn des Spiels, die Spieler fragt, ob sie eine stärker zensierte Version wünschen. Dies kann auch im Menü des Spiels ein- oder ausgeschaltet werden. Die folgenden Änderungen werden dann auf Wunsch vorgenommen:

Die Szene mit dem Gesichtsabschälung wird übersprungen. Sie setzt dann wieder ein, wenn Giulia die Haut von Martha hält.

Die Szene, in der die Gebärmutter aufgeschnitten wird, wird übersprungen.

Die direkte Fehlgeburtsszene wird übersprungen.

Die Hängeszene wurde entfernt und die Kamera hat einen Unschärfeeffekt, wenn sie auf das Baby fokussiert.

