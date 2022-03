Elden Ring: Update 1.03 mit einem neuen NPC, Optimierungen und mehr steht bereit

Mit „Elden Ring“ lieferten die Entwickler von From Software nicht weniger als einen der bisher bestbewerteten Titel des noch recht jungen Videospieljahres 2022 ab. Mit dem Patch 1.03 steht auf allen Plattformen ab sofort das nächste Update bereit.

Mit diesem nahm sich From Software diversen kleinen Fehlern an, mit denen „Elden Ring“ bis dato noch zu kämpfen hatte. Beispielsweise wurde der Bug behoben, der dazu führen konnte, dass ihr eure Reise ins nächste Gebiet nicht fortsetzen konntet, nachdem ihr den Feuer-Giganten besiegt habt. Auch die vereinzelten Abstürze, die beim Reiten auftreten konnten, gehören laut offiziellen Angaben nun der Vergangenheit an.

Selbiges gilt für die gelegentlichen Sound-Aussetzer und diverse Fehler, die im Zusammenhang mit den Bildschirmtexten auftreten konnten.

Der Changelog liefert weitere Details

Kleinere neue Inhalte halten mit dem Update auf die Version 1.03 ebenfalls Einzug. Während mit Jar-Bairn auf der einen Seite beispielsweise ein komplett neuer NPC geboten wird, wurde auf der anderen Seite eine Funktion hinzugefügt, die es euch ermöglicht, ein Symbol und den Namen eines NPCs auf der Karte zu vermerken, wenn ihr einem NPC begegnet seid. Zudem wurden die bereits vorhandenen NPCs mit weiteren Quest-Phrasen versehen, um akustisch für etwas mehr Abwechslung zu sorgen.

Weitere Meldungen zu Elden Ring:

Hinzukommen neue beschwörbare NPCs in ausgewählten Situationen sowie Balancing-Anpassungen an diversen Waffen und Attacken. Alle weiteren Details zum neuen Update 1.03 liefert euch wie gehabt der ausführliche Changelog, der auf der offiziellen Website auf euch wartet. „Elden Ring“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S erhältlich.

Wie Bandai Namco Entertainment in dieser Woche bestätigte, wurde das Ende Februar veröffentlichte Open-World-Rollenspiel aus dem Hause From Software innerhalb kürzester Zeit mehr als zwölf Millionen Mal ausgeliefert beziehungsweise digital verkauft und gehört damit schon jetzt zu den erfolgreichsten Spielen des Jahres 2022.

Weitere Meldungen zu Elden Ring.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren