Gran Turismo 7: Community-Fotowettbewerb „Fahrerlizenz“ gestartet – Update

Falls ihr im Besitz von "Gran Turismo 7" seid, könnte ein heute im Forum gestarteter Wettbewerb auf euer Interesse stoßen. Knippst in den Lizenzprüfungen ein hübsches Bild.

Update: Die Abstimmung wurde inzwischen gestartet. Hier könnt ihr für euren Favoriten voten.

Ursprüngliche Meldung: Bei uns im PLAY3.DE-Forum könnt ihr in den kommenden Wochen und Monaten an verschiedenen Wettbewerben teilnehmen, die sich dem kürzlich erschienenen Rennspiel „Gran Turismo 7“ widmen. Der erste dieser Wettbewerbe ging heute an den Start und wird vom Foren-User BMW-M geleitet.

Eure Aufgabe liegt darin, ein spektakuläres oder einfach ein aus euerer Sicht schönes Foto von einer der Lizenzprüfungen zu knippsen. Dabei spielt es keine Rolle, welches Fahrzeug ihr ablichtet. Alles, was die Lizenzprüfungen beinhalten, ist zulässig.

Vorgaben des Wettbewerbs:

Fahrzeug: freie Wahl

Rennstrecke: freie Wahl (Lizenzprüfung)

Fotofilter: nicht zulässig

Scape/Rennfoto: Rennfoto (Lizenzprüfung)

Abgabetermin: Samstag 19. März 2022 um 21:00 Uhr

Hier könnt ihr daran teilnehmen: Zum Wettbewerb im Forum

Alle weiteren Bedingungen für den Wettbewerb entnehmt ihr dem verlinkten Forenthread.

„Gran Turismo 7“ wurde in der vergangenen Woche für PS4 und PS5 veröffentlicht. Noch mehr Meldungen zu „GT7“ halten wir in der entsprechenden Themen-Übersicht zum neusten Hit aus dem Hause Polyphony Digital bereit.

