Return to Monkey Island: Der Kanon der Reihe wird respektiert, verspricht Ron Gilbert

Anfang der Woche wurde mit "Return to Monkey Island" ein neuer Ableger der legendären Adventure-Serie angekündigt. Wie Game-Director Ron Gilbert versprach, sollen der Kanon und die Wurzeln der Reihe definitiv respektiert werden.

"Return to Monkey Island" soll 2022 erscheinen.

Nachdem sich die Anhängerschaft in den vergangenen Jahren immer wieder für einen Nachfolger zur beliebten „Monkey Island“-Reihe einsetzte, wurde dieser Anfang der Woche endlich offiziell angekündigt.

Das Sequel trägt den Namen „Return to Monkey Island“ und wird im Laufe des Jahres für nicht näher genannte Plattformen erscheinen. Wir können aber wohl davon ausgehen, dass sowohl der PC als auch die Konsolen versorgt werden. Mit einem Blick auf die Handlung des Nachfolgers hieß es, dass die Geschichte von „Return to Monkey Island“ nach den Geschehnissen von „Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge“ aus dem Jahr 1991 einsetzen wird.

Wie Serien-Schöpfer und Ron Gilbert via Twitter versicherte, gehört die Geschichte des neuen „Monkey Island“-Abenteuers zu den Elementen, denen bei der Entwicklung besondere Aufmerksamkeit zukommen wird.

Verschiedene Veteranen kehren für die Entwicklung zurück

Um die Befürchtungen eines Spielers hinsichtlich des Kanons der Reihe zu zerstreuen, äußerte sich Gilbert wie folgt: „Monkey Island 3 wird den Kanon nicht verlassen. Darauf haben wir sehr geachtet. Murray ist in diesem Spiel.“ Wann mit der Enthüllung konkreter Details und erster Spielszenen zu „Return to Monkey Island“ zu rechnen ist, wurde leider nicht verraten. Fest steht allerdings schon jetzt, dass für die Arbeiten am neuesten Ableger der Adventure-Serie verschiedene Veteranen zurückkehren werden.

Zum einen haben wir es hier natürlich mit Game-Director und Serienschöpfer Ron Gilbert zu tun. Ebenfalls an Bord befindet sich Dave Grossman, der als Co-Autor und Entwickler an „The Secret of Monkey Island“ und „Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge“ arbeitete. Selbiges gilt für die drei Komponisten Michael Land, Peter McConnell und Clint Bajakian sowie Dominic Armato, die bekannte Synchronstimme hinter dem Protagonisten Guybrush Threepwood.

Für die Entwicklung von „Return to Monkey Island“ ist Ron Gilberts Studio Terrible Toybox verantwortlich. Als Publisher wiederum fungieren Devolver Digital und LucasFilm Games.

