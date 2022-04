Xbox Game Pass: Nach Activision-Deal großes Interesse bei PlayStation-Spielern?

YouGov möchte mit einer Umfrage herausgefunden haben, dass 46 Prozent der PlayStation- und Nintendo-Spieler in Nordamerika ein Abonnement für den Xbox Game Pass in Erwägung ziehen würden, wenn dieser wichtige Titel von Activision Blizzard enthält.

Einer Umfrage von YouGov zufolge würde rund die Hälfte (46 Prozent) der PlayStation- und Nintendo-Spieler in den Vereinigten Staaten den Xbox Game Pass in Betracht ziehen, wenn der Dienst um wichtige Titel von Activision Blizzard erweitert wird.

Die Umfrage ergab ebenfalls, dass die Aufnahme von wichtigen Activision-Titeln in den Game Pass 43 Prozent der Xbox-Spieler, 42 Prozent der PC-Spieler und 27 Prozent der Smartphone-Spieler in den USA dazu verleiten könnte, ein Abonnement abzuschließen.

In Großbritannien gaben 48 Prozent der Xbox-Spieler an, dass die Aufnahme von Activision-Titeln in den Game Pass einen Anreiz bieten würde, ein Abonnement zu erwerben. Ebenfalls zeigten sich 29 Prozent der PlayStation-Nutzer, 26 Prozent der Nintendo-Spieler und 20 Prozent der PC-Fraktion interessiert.

Befragung schon im Januar

Die Zahlen sind das Ergebnis einer Umfrage von YouGov, bei der im Januar, also vor der Ankündigung des dreistufigen PlayStation Plus-Programms, 1.200 Erwachsene in den USA und 1.200 Teilnehmer in Großbritannien online befragt wurden. Die Angaben sind nach Alter, Geschlecht, Bildungsgrad, politischer Zugehörigkeit und ethnischer Herkunft gewichtet.

Den Ergebnissen lässt sich nicht entnehmen, ob lediglich das Interesse bzw. die allgemeine Akzeptanz der Spieler steigt oder die Aufnahme der Activision-Blizzard-Marken dazu führen würde, dass die Interessenten tatsächlich ein Abo abschließen werden, was in einigen Fällen einen Wechsel oder eine Erweiterung der verfügbaren Plattformen zur Folge haben würde.

Der genaue Wortlaut der Fragen ist ebenfalls nicht bekannt. Allerdings lassen die Hinweise vermuten, dass bei der Befragung einzelne Marken genannt wurden, die bei Spielern das Interesse an einem Game Pass steigern könnten, und die Ergebnisse am Ende zusammengerechnet wurden.

So heißt es im Kleingedruckten: „Den Befragten wurden folgende Optionen angeboten: Call of Duty, Crash Bandicoot, Guitar Hero, Skylanders, Spyro the Dragon, Tony Hawk Pro Skater, Diablo, Overwatch, StarCraft, Warcraft.“ Bei einer anderen Umfrage wird sogar explizit auf die Kombination der Ergebnisse verwiesen.

Seit Januar ist bekannt, dass Microsoft beabsichtigt, Activision Blizzard über einen 68,7-Milliarden-Dollar-Deal zu kaufen. Die Übernahme lässt den Xbox-Hersteller in den Besitz von Franchises wie „Call of Duty“, „Warcraft“, „Overwatch“, „Crash Bandicoot“ und „Guitar Hero“ kommen, sofern sie von den Wettbewerbshütern tatsächlich durchgewunken wird. Zuletzt zeigten sich US-Senatoren zutiefst besorgt.

Mit den Publisher-Käufen verfolgt Microsoft ein übergeordnetes Ziel. Darauf verwies auch YouGov noch einmal. In der Auswertung der genannten Umfrage heißt es dazu: „Neben der Aufstockung des bereits umfangreichen Game Pass-Angebots wird Microsofts neuester Deal dazu beitragen, die Bausteine für den Vorstoß des Unternehmens in das Metaversum zu schaffen, in dem Online-Gaming-Plattformen eine übergeordnete Rolle spielen werden.“

Microsoft soll für Chip-Priorität bezahlen

Auch an anderer Stelle kämpft Microsoft offenbar mit harten Bandagen. So soll der Xbox-Hersteller Geld für eine Bevorzugung bei der Auslieferung von Chips bezahlt haben.

Das wird im jüngstenbehauptet: „Im April [letzten Jahres] bekam ich eine DM, in der stand, dass Microsoft im Herbst viele Konsolen auf den Markt bringen wird. Und das taten sie dann auch, nicht wahr? Microsoft hat für die Chip-Priorität in den Fabriken bezahlt, weshalb wir so viel mehr gesehen haben und auch jetzt noch so viel mehr Xbox-Bestände sehen… für mich ist das eine kluge Investition.“

Das könnte euch ebenfalls interessieren:

Tatsächlich ist die Xbox Series S schon seit dem Launch quasi uneingeschränkt in den Läden verfügbar. Doch auch die Xbox Series X tauchte in den vergangenen Monaten häufig bei Händlern auf. Die seltenen Drops der PS5 hingegen sind meist in Windeseile verkauft. Genaue Verkaufszahlen möchte Microsoft nicht nennen, sodass kein Vergleich mit offiziellen Zahlen möglich ist.

Prognosen zufolge hat Sony in der aktuellen Generation weiterhin die Nase vorne. Und auch beim Software-Absatz wird Sony bis 2026 eine führende Rolle zugeschrieben.

