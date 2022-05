FIFA 22: Title Update 10 führt Crossplay-Testfunktion ein und behebt ein paar Fehler

Schon vor ein paar Wochen ist das Title Update 10 für den PC erschienen. Jetzt sind endlich die Konsolenspieler dran. Mit diesem Update geht es einigen bekannten Fehlern an den Kragen und ein paar Anpassungen werden durchgeführt.

Ab dem nächsten Server-Update verfügbar

Die wichtigste Neuerung ist die Crossplay-Option. Allerdings können nur PS5-, Xbox Series- und Stadia-Spieler diese Funktion nutzen. Und das nicht sofort, sondern erst nach dem nächsten Server-Update. Damit beginnt eine Testphase, in der die beliebte Funktion ausführlich getestet wird. Wer den Start nicht verpassen möchte, sollte EAFIFADIRECT auf Twitter im Auge behalten.

So konnte in einigen Situationen der gesteuerte Spieler der verteidigenden Mannschaft das Tempo verlangsamen, wenn er einem Steilpass hinterherlief. Zudem wurden bei einigen Spielern während einer Partie die Haare nicht korrekt angezeigt. Das Gleiche gilt für einige Platzhalter in den Soundeinstellungen. Jeder dieser drei Fehler gehört nun der Vergangenheit an.

Eine Änderung bezieht sich auf den Modus VOLTA FOOTBALL. Hier haben sich die Signatur-Fähigkeiten manchmal nicht aktiviert, wenn der Spieler sie ausgewählt hat.

Und sonst? Die Entwickler haben ein paar Trikots sowie Elemente der Benutzeroberfläche aktualisiert. Ansonsten wurden zwei Star Heads hinzugefügt und überarbeitet. Das war’s dann auch schon.

Weitere Meldungen zu „FIFA 22“:

„FIFA 22“ ist für PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, Google Stadia und PC erhältlich. Abonnenten von PS Plus können sich das Spiel seit heute herunterladen. Neben der Fußballsimulation stehen „Curse of the Dead Gods“ und „Tribes of Midgard“ zum Download bereit.

Quelle: EA Sports

