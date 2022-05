Return to Monkey Island: Alte Spielideen sind keine Versprechungen

Ron Gilbert arbeite derzeit an "Return to Monkey Island", das an den zweiten Teil der Reihe anknüpfen soll. Laut Gilbert sind seine alten Ideen zum Spiel aber keineswegs Versprechungen.

Die Nachricht eines weiteren „Monkey Island“-Teils mit zwei der Schöpfern der Reihe hat viele Fans in Aufruhr versetzt. Anscheinend gibt es auch viele Kommentare zu dem kommenden Teil und einige Erwartungen der Spieler. In einem neuen Blogbeitrag schreibt Ron Gilbert nun, dass seine alten Ideen zu einem weiteren „Monkey Island“ keineswegs Versprechungen sind oder etwas, dass er jemandem schulden würde.

Gilbert entwickelt Spiel das er will, nicht das, was die Spieler erwarten

In seinem neuen Blog-Beitrag geht Gilbert auf einen alten Post aus dem Jahr 2013 ein. Dieser trägt den Titel „Wenn ich noch ein weiteres Monkey Island machen würde“. Darin hatte er einige Ideen zu einem weiteren Titel der Serie niedergeschrieben, immer mit dem Hintergedanken, dass er kein weiteres „Monkey Island“ machen wird. Gilbert war Schöpfer, Co-Designer und Co-Autor der ersten beiden „Monkey Island“-Spiele. Danach verließ er LucasArts jedoch und war an keinem weiteren Spiel der Reihe beteiligt.

Bis jetzt, denn kürzlich wurde „Return to Monkey Island“ angekündigt . Der neue Teil wird genau am Ende von „Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge“ ansetzen. Die Dinge, die er in seinem alten Blog-Beitrag von 2013 aufführte, sollten die Spieler jedoch nicht als Versprechungen ansehen, so Gilbert: „Mein Punkt ist, dass dies keine Gebote waren, die weitergegeben und auf einer riesigen Tafel in Stein gemeißelt wurden. Es waren nur zufällige Gedanken über ein (damals sehr unwahrscheinliches) neues Monkey-Island-Spiel.“

„Die Leute reden viel über Monkey Island 3a, als ob es das Spiel wäre, das ich nach Monkey Island 2 gemacht hätte, wenn ich bei Lucasfilm geblieben wäre. Die Sache ist die: Die gesamte Idee war „Guybrush jagt den dämonischen Piraten LeChuck in die Hölle und Stan [Smilin‘ Stan S. Stanman] ist dort“. Das war’s. Das ist alles, was ich hatte“, so Gilbert weiter, „Spiele, Filme und Bücher entstehen nicht in ihrer fertigen Form. Sie beginnen mit einem Happen von einer Idee und dann beginnt die harte Arbeit. Wäre ich bei Lucasfilm geblieben, hätte ich vielleicht mit dieser Idee angefangen, aber als das Spiel fertig war, wäre es etwas völlig anderes und besseres geworden. Und das ist genau das, was Return to Monkey Island ist.“

