Gotham Knights: Summer Game Fest mit „brandneuer Enthüllung“

Der Summer Game Fest-Gastgeber und -Produzent Geoff Keighley hat ein weiteres Spiel beim Namen genannt, das im Zuge der Show einen Auftritt haben wird. So kommt es im Fall von „Gotham Knights“ am 9. Juni 2022 zu einer „brandneuen Enthüllung“.

Für die Bestätigung sorgte Keighley auf Twitter, ohne jedoch näher ins Details zu gehen. Ob während des Summer Game Fests neues Gameplay, ein Trailer oder etwas ganz anderes präsentiert oder angekündigt wird, ist daher offen.

Next Thursday, a brand new reveal for @GothamKnights will premiere during #SummerGameFest pic.twitter.com/z7BcA3brSq

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) June 2, 2022