Horizon Forbidden West: Neues Update 1.14 führt New Game+ ein

Mit einem neuen Update hat Guerrilla Games einige Funktionen in "Horizon: Forbidden West" hinzugefügt. Unter anderem können sich die Spieler über einen New Game+-Modus freuen.

Im Rahmen der State of Play haben Sony Interactive Entertainment und Guerrilla Games ein neues Update für das Open-World Action-Rollenspiel „Horizon: Forbidden West“ angekündigt. Nach der Veranstaltung wurde der Patch 1.14 zum Download bereitgestellt. Aber was bringt er überhaupt mit sich?

Zeit für einen zweiten Durchgang!

Unter anderem haben die Entwickler einen New Game+-Modus eingeführt. Somit kann man nach dem ersten Spieldurchgang ein weiteres Mal in das Abenteuer starten. Der aktuelle Spielstand wird bewahrt und ein neuer für New Game+ erstellt. Im zweiten Durchlauf sollen jedoch eine neue Herausforderung und noch bessere Ausrüstung auf einen warten.

Bei Interesse kann man sich im selben Atemzug auch an einem neuen Schwierigkeitsgrad versuchen. Mit „Ultraschwer“ wird die härteste Kampferfahrung geboten, sodass man sich einer wahren Herausforderung gegenübergestellt sieht.

Darüber hinaus wurden auch neue Quality of Life-Funktionen ins Spiel gebracht. Mit der Transmog-Funktion kann man stets eine optische Anpassung vornehmen, indem man das ausgerüstete Outfit wie jedes andere Outfit aussehen lassen kann, das man bereits besitzt. Durch den Respec kann man wiederum die Fähigkeitspunkte zurücksetzen und neu verteilen.

Abgerundet wird das recht umfangreiche Update von neuen Waffen und Trophäen. Konkret ins Detail gingen die Entwickler diesbezüglich jedoch nicht, weshalb man mit Aloy selbst mal nachschauen sollte.

„Horizon: Forbidden West“ ist seit Februar für die PlayStation 5 und die PlayStation 4 im weltweiten Handel erhältlich. Zuletzt wurde der Titel auch in einem Bundle mit der neuesten Konsole an die Spieler gebracht. Darüber hinaus konnte sich das Abenteuer seit seiner Veröffentlichung stets auf den oberen Plätzen der Verkaufscharts halten. Offizielle Absatzzahlen hat Sony Interactive Entertainment bisher jedoch noch nicht verraten.

