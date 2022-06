Just Cause: Square Enix bestätigt neuen Teil der Actionspiel-Reihe

Just Cause:

Nachdem es in den vergangenen Jahren ruhig um die "Just Cause"-Reihe wurde, bestätigte Square Enix nun die Entwicklung eines neuen Ablegers des Franchise.

"Just Cause 4" ist unter anderem für die PS4 erhältlich.

Zuletzt sorgte Square Enix vor allem mit dem überraschenden Verkauf seiner westlichen Entwicklerstudios für Aufsehen. Crystal Dynamics, Eidos Montreal und weitere Teams sowie deren Marken wurden für 300 Millionen US-Dollar an die Embracer Group verkauft. Das bedeutet jedoch nicht, dass das japanische Unternehmen nicht mehr auf seine westlichen Marken setzen wird, wie die jüngst erfolgte Bestätigung eines neuen „Just Cause“-Spiels zeigt.

Just Cause weiterhin Teil des Square Enix-Portfolios

Im Rahmen eines kürzlich veröffentlichten Finanzberichts (via PSU) stellte Square Enix klar, dass die Actionspiel-Marke auch nach dem Verkauf mehrerer westlicher Studios und bekannter Spielereihen wie „Tomb Raider“ oder „Deus Ex“ einen festen Bestandteil des firmeneigenen Portfolios darstelle: „Das Just Cause-Franchise wird unsere IP bleiben und wir arbeiten an der Entwicklung eines neuen Titels des Franchise“, heißt es kurz und knapp.

Weitere Details zum kommenden „Just Cause“-Game sind gegenwärtig noch nicht bekannt. Dementsprechend ist noch unklar, ob es sich bei dem Titel um ein „Just Cause 5“ handeln wird. Ebenfalls unsicher ist, bei welchem Entwicklerstudio sich das Projekt derzeit in Arbeit befindet. Darüber hinaus bestätigte Square Enix noch nicht, für welche Systeme das Spiel entworfen wird. Die bisherigen vier Hauptteile der Reihe entstanden bei Avalanche Studios, die in den vergangenen Jahren neben der Actionspiel-Serie ebenfalls das Open-World-Abenteuer „Mad Max“ sowie den Ego-Shooter „Rage 2“ verantworteten.

2018 erschien mit „Just Cause 4“ der bis heute letzte Teil der Actionspiel-Reihe. Darin schlüpften Spieler einmal mehr in die Rolle von Rico Rodriguez, der nach den Geschehnissen des Vorgängers eine neue Mission annimmt. Diese führt ihn ins fiktive südamerikanische Land Solis, wo er eine Rebellion anführen muss, um die Schwarze Hand, eine gewalttätige, hochgerüstete private Militärorganisation, zu Fall zu bringen. Des Weiteren muss Rico ebenso die Geheimnisse aus seiner eigenen Vergangenheit aufdecken, denn sein Vater hat eine Verbindung zu Solis.

Das neue „Just Cause“-Spiel hat aktuell noch keinen Veröffentlichungstermin.

