Dragon’s Dogma 2: Erfolgt die offizielle Enthüllung heute Nacht?

In den vergangenen Monaten hielten sich recht hartnäckig die Gerüchte um ein mögliches "Dragon's Dogma 2", das sich derzeit bei Capcom in Arbeit befinden soll. Wie ein bekannter Leaker berichtet, wird die offizielle Enthüllung im Rahmen des heutigen "Capcom Games Showcase" erfolgen.

In den vergangenen Monaten geisterte immer wieder die Meldung durch die Gerüchteküche, dass beim japanischen Publisher Capcom an einem Nachfolger zum Fantasy-Rollenspiel „Dragon’s Dogma“ gearbeitet wird.

Nachdem Capcom vor wenigen Wochen eine offizielle Website zum zehnten Jubiläum der Marke zur Verfügung stellte, schienen sich zuletzt die Hinweise zu verdichten, dass die Enthüllung von „Dragon’s Dogma 2“ in Kürze erfolgen könne. So deutete Hideaki Itsuno, der verantwortliche Game-Director hinter dem originalen „Dragon’s Dogma“, an, dass der Nachfolger auf dem „Capcom Games-Showcase“ angekündigt wird, der heute Nacht um Mitternacht unserer Zeit stattfindet.

Gerüchte, die aktuell von einem bekannten Leaker gestützt werden, der ebenfalls auf eine Enthüllung im Rahmen des heutigen „Capcom Games-Showcase“ hindeutet.

Gerüchte halten sich seit Langem

So merkte der Leaker „DasVergeben“ an: „Dragon’s Dogma fans are in for a treat today. I hope you’re excited 2 see it.“ Die Zahl „2“ in seinem Tweet wird als handfester Hinweis auf die bevorstehende Präsentation von „Dragon’s Dogma 2“ angesehen. Für die Glaubwürdigkeit des Leakers spricht die Tatsache, dass „DasVergeben“ zuletzt vor der offiziellen Ankündigung durch Capcom die verschiedenen „Street Fighter 6“-Charaktere und ihre Designänderungen bestätigte.

Hinzukommt, dass „Dragon’s Dogma 2“ in der Vergangenheit gleich in mehreren Leaks zu finden war. Darunter in den Dokumenten, die im November 2020 bei einem Hacker-Angriff auf Capcom erbeutet wurden. Auch im großen GeForce Now-Leak aus dem September 2021, der sich in den letzten Monaten zu großen Teilen bestätigte, war „Dragon’s Dogma 2“ vertreten. Somit fehlt im Prinzip nur noch die offizielle Ankündigung des Nachfolgers.

Weitere Meldungen zum Thema:

„Dragon’s Dogma“ erschien ursprünglich im Jahr 2012 für die PlayStation 3 und die Xbox 360. Später folgten zudem Umsetzungen für Plattformen wie den PC, die PlayStation 4 oder die Xbox One.

Quelle: Gamingbolt

Weitere Meldungen zu Dragon's Dogma 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren