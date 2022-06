Deutschland: Gaming-Markt 2021 mit großem Wachstum – Anzahl der Spieler legt weiter zu

Zum Abschluss der Woche veröffentlichte Game, der Branchenverband der deutschen Videospielindustrie, einen Bericht, in dem auf die Entwicklung des hiesigen Videospielmarktes eingegangen wird.

Wie Game berichtet, legte der deutsche Videospielmarkt nach dem COVID-19-bedingten historischen Wachstum im Jahr 2020 auch im vergangenen Jahr zu. Laut dem vorliegenden Bericht wurden in Deutschland 2021 Umsätze in Höhe von 9,8 Milliarden Euro mit Videospielen, entsprechender Hardware beziehungsweise Zubehör oder Gebühren für Abo-Dienste generiert. Gegenüber dem Rekordjahr 2020 entspricht dies einem Plus von 17 Prozent.

Eine Entwicklung, die laut Game und den Erhebungen des GfK-Consumer-Panels vor allem auf den gestiegenen Absatz von In-Game- und In-App-Käufen zurückzuführen ist. Hier legte der Umsatz im letzten Jahr um 19 Prozent auf 5,4 Milliarden Euro zu. Um 18 Prozent auf 3,6 Milliarden Euro wiederum stieg der mit Konsolen und anderer Gaming-Hardware erwirtschaftete Umsatz.

Sechs von zehn Deutschen spielten 2021 Videospiele

Nach dem starken Wachstum im Corona-Jahr 2020 stieg das Interesse an Videospielen im vergangenen Jahr weiter an, wie Game berichtet. Demnach griffen in Deutschland 2021 knapp sechs von zehn Menschen auf PC-, Konsolen- oder Mobile-Spiele zurück. Damit legte die Anzahl der Spieler und Spielerinnen in Deutschland im letzten Jahr um ein Prozent zu. Wie aus den Erhebungen von GfK-Consumer-Panels zudem hervorgeht, sind Videospiele hierzulande mittlerweile in der breiten Masse angekommen.

Demnach sind 18 Prozent der Spieler und Spielerinnen in Deutschland zwischen 50 und 59 Jahren alt. Die Spielerinnen- und Spielergruppe der 30- bis 39-Jährigen wird ebenfalls mit einem Wert von 18 Prozent angegeben. Nachdem das Durchschnittsalter der deutschen Gamer 2020 bei 37,4 Jahren lag, betrug der Wert im abgelaufenen Jahr 2021 fast 38 Jahre. An der Geschlechterverteilung der deutschen Gaming-Community hat sich nicht viel geändert. Mit fast 48 Prozent stellen weibliche Gamer weiterhin knapp die Hälfte aller Spielenden.

Related Posts

„Noch nie haben sich so viele Millionen Menschen in Deutschland für Games begeistert“, kommentiert Felix Falk, Geschäftsführer von Game die Entwicklung des deutschen Videospielmarktes. „Für die Menschen gehören Games damit genauso selbstverständlich zu ihrem täglichen Medienkonsum wie Fernsehen, Musik oder Social Media.“

Quelle: Game

Weitere Meldungen zu Allgemeine News.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren