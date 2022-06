PS5 Cover: Starlight Blue, Nova Pink und Galactic Purple veröffentlicht

Die PS5 kam mit der Möglichkeit auf den Markt, recht unkompliziert die Seitenteile auszutauschen, was der Konsole bei Bedarf zu einem neuen Farbanstrich verhilft. Schon im Zuge der Markteinführung der New-Gen-Hardware begannen einige Händler damit, entsprechende Faceplates anzubieten – und bekamen mitunter rechtliche Probleme.

Im Januar 2022 zog Sony nach und brachte offizielle PS5-Faceplates bzw. Cover auf den Markt – zunächst in den Varianten Midnight Black und Cosmic Red. Heute folgten drei weitere Farbversionen. Somit könnt ihr eure PS5 ab sofort mit den Cover-Versionen Starlight Blue, Nova Pink und Galactic Purple dekorieren.

Start im Handel erst später

Der Verkaufsstart erfolgte zunächst exklusiv auf PlayStation Direct, dem offiziellen Shop von Sony, in dem hin und wieder auch PS5-Konsolen verkauft werden. Am 15. Juli 2022 folgt der Verkaufsstart im regulären Einzelhandel.

Ein Schnäppchen sind die PS5 Cover nicht. So verlangt Sony für alle Varianten stolze 54,99 Euro. Für ein wenig Kunststoff ist das ein ordentliches Sümmchen, wenn man bedenkt, dass der farblich passende Dualsense-Controller nur 20 Euro mehr kostet. Bei PlayStation Direkt könnt ihr ihn gleich mit in den Warenkorb packen.

Verkauft werden die PS5 Cover in zwei Versionen, die abhängig von der Wahl mit der Standard Edition der PS5 oder der Digital Edition kompatibel sind. Letztere umfasst kein Laufwerk, was sich auf die Form der Konsole auswirkt. Auf PlayStation Direct findet ihr ebenfalls Zubehör wie das Pulse 3D-Headset und die Medienfernbedienung. Lediglich die PS5 ist momentan nicht erhältlich.

Falls euch 54,99 Euro zu viel für die PS5 Cover sind, könnte ein Blick in Richtung Amazon lohnen, wo das Zubehör regelmäßig etwas günstiger verkauft wird. Momentan ist die Version in Cosmic Red dort für 43,54 Euro zu haben, was aber nur für die Digital Edition gilt.

Wann die PS5 wieder erhältlich sein wird, ist weiterhin offen. Microsoft jedenfalls geht davon aus, dass die Xbox Series X das ganze Jahr über schwierig zu bekommen sein wird. Gleichzeitig verwies das Unternehmen auf steigende Logistikkosten. Vor ähnlichen Problemen dürfte Sony stehen.

