Ratchet & Clank Rift Apart: Könnte bald in PS Plus Extra und Premium aufgenommen werden

Könnte nach "Demon's Souls" und "Returnal" mit "Ratchet & Clank: Rift Apart" der nächste PlayStation 5-Kracher in das neue Abomodell für PlayStation Plus aufgenommen werden? Ein potentieller Hinweis ist bereits aufgetaucht.

In der vergangenen Woche führte Sony Interactive Entertainment auch in Europa das neue dreistufige Abomodell für PlayStation Plus ein. Ab sofort kann man sich entscheiden, ob man bei der bisherigen „Essential“-Stufe bleibt, die einem Zugang zu meist drei Spielen pro Monat, den Onlinefunktionen, exklusiven Rabatten und einen Cloud-Speicher für Spielstände gewährt oder auf „Extra“ bzw. „Premium“ aufwertet.

Zu einem höheren Preispunkt erhält man noch eine umfangreiche Auswahl an weiteren Spielen für die PlayStation 5 und die PlayStation 4. Eine Klassikersammlung deckt auch die noch älteren Generationen ab. Eine komplette Übersicht aller bisher in Deutschland enthaltenen Spiele hatten wir bereits hier für euch bereitgestellt.

Nächster PS5-Exklusivtitel im Anmarsch?

Allerdings plant Sony Interactive Entertainment in Zukunft weitere Spiele hinzuzufügen, um etwaige Abgänge wieder zu kompensieren und die Auswahl stets dynamisch zu halten.

Nun hat der Reddit-Nutzer slimane406 ein Bild der französischen PlayStation Plus Premium-Seite geteilt, auf dem auch „Ratchet & Clank: Rift Apart“ zu sehen ist. Dies könnte ein Hinweis auf eine baldige Aufnahme des aktuellsten Insomniac Games-Abenteuers in das Sortiment andeuten. Diesbezüglich ist noch nichts spruchreif, aber zumindest wäre es nachvollziehbar, dass der PlayStation 5-Exklusivtitel über das Abonnement verfügbar sein könnte.

Bisher sind auch „Demon’s Souls“ sowie „Returnal“ als Exklusivspiele enthalten. Und in Zukunft könnte Sony Interactive Entertainment weitere Spiele aus dem eigenen Haus nachreichen. Jedoch hatte das Unternehmen bereits bestätigt, dass Spieler nicht erwarten sollten, dass Exklusivspiele bereits am Erscheinungstag in PlayStation Plus landen wie es Microsoft beim Xbox Game Pass macht.

Sobald eine offizielle Ankündigung der nächsten Spiele erfolgt, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

Quelle: WCCFtech

