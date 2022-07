Mass Effect 5: Mary DeMarle arbeitet am neuen Ableger

Am gestrigen Montag machte die Meldung die Runde, dass sich die gefeierte Autorin Mary DeMarle dazu entschloss, Eidos Montreal zu verlassen und bei den „Mass Effect“- und „Dragon Age“-Machern von BioWare anzuheuern.

Ergänzend dazu meldete sich nun BioWares Michael Gamble, der als Game-Director am neuen „Mass Effect“ arbeitet, zu Wort und bestätigte, dass sich Mary DeMarle seinem Team anschließen wird. Als neuer Senior-Narrative-Director wird DeMarle maßgeblich für die Geschichte des kommenden „Mass Effect“-Titels verantwortlich sein.

„Oh hallo! Ich freue mich sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass Mary DeMarle dem Mass Effect-Team als Senior Narrative Director beitreten wird“, schrieb Gamble. „Sie haben ihre Arbeit in Guardians of the Galaxy und Deus Ex gesehen (um nur einige zu nennen!). Sie ist großartig.“

Autorin blickt auf eine beeindruckende Vita zurück

In den vergangenen 15 Jahren arbeitete DeMarle bei Eidos Montreal und war unter anderem für die Geschichte des Action-Titels „Marvel’s Guardians of the Galaxy“ mitverantwortlich, für die sie mit dem „Game Award for Best Narrative“ ausgezeichnet wurde. Zu den weiteren Titeln, an denen DeMarle in der Vergangenheit arbeitete, gehören „Deus Ex: Human Revolution“, „Myst IV: Revelation“, „Myst III: Exile“ und „Homeworld 2“.

Wann mit der offiziellen Enthüllung oder zumindest weiteren Details zum nächsten Kapitel der „Mass Effect“-Saga zu rechnen ist, ist unklar. Im April dieses Jahres bestätigten die Verantwortlichen von BioWare, dass die Entwicklung des ambitionierten Projekts den ersten wichtigen Meilenstein erreichte. So ging das neue „Mass Effect“ von der Prototyp-Phase in die frühe Entwicklung über. Dies bedeutet im Umkehrschluss bedauerlicherweise, dass noch einige Jahre ins Land ziehen werden, ehe mit dem Release des Science-Fiction-Abenteuers zu rechnen ist.

