What Remains of Edith Finch: Neuauflage für PS5 geplant?

What Remains of Edith Finch:

Kommt es im Fall von "What Remains of Edith Finch" noch einmal zu einer Neuveröffentlichung für aktuelle Konsolen? Aus Taiwan traf ein Hinweis ein, der auf Neuauflagen für PS5 und Xbox Series X/S schließen lässt.

Das von den Kritikern gut aufgenommene First-Person-Adventure „What Remains of Edith Finch“ aus dem Hause Giant Sparrow könnte in absehbarer Zeit als Current-Gen-Version für PS5 und Xbox Series X/S auf den Markt kommen.

Grund zur Annahme liefert eine offenbar geplante Alterseinstufung, die auf der taiwanesischen Webseite der Game Software Rating Regulations entdeckt wurde. Keine der beiden Versionen wurde bisher durchgewunken. Aber die Einträge könnten darauf hindeuten, dass in naher Zukunft eine Ankündigung erfolgen wird.

Edith untersucht den Tod ihrer Familie

„What Remains of Edith Finch“ wurde ursprünglich im Jahr 2017 veröffentlicht und handelt von Edith, die in das Haus ihrer Kindheit zurückkehrt. Als letztes überlebendes Mitglied versucht sie zu verstehen, was zum Tod ihrer Familie geführt hat.

Neben der Erkundung des Anwesens erlebt die Protagonistin auch den letzten Tag eines jeden Familienmitglieds und erfährt mehr über deren Persönlichkeiten und Leben. Dabei soll stets das Gefühl von Überforderung aufkommen, sodass ihr euch als Spieler sehr klein fühlen werdet.

„What Remains of Edith Finch“ kam 2017 auf hohe Testwertungen. Im Fall der PS4-Version liegt der Titel bei 88 Metascore-Punkten. „What Remains of Edith Finch ist sowohl eine Feier des Lebens als auch ein Kommentar zur Tragödie des Todes und sollte von so vielen Menschen wie möglich erlebt werden“, schrieb TSA damals.

Im PlayStation Store könnt ihr, sofern ihr nicht auf die mögliche PS5-Fassung warten möchtet, aktuell für 19,99 Euro zuschlagen. Bei Amazon ist hingegen ein wenig Merchandise zu „What Remains of Edith Finch“ verfügbar.

„What Remains of Edith Finch“ ist für PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch und iOS erhältlich. Nachfolgend könnt ihr euch ein etwas älteres Video zum Spiel anschauen:

