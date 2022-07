Final Fantasy VII Remake: Alle ikonischen Schauplätze des Originals werden berücksichtigt

Das "Final Fantasy VII Remake" wird in Form einer Trilogie veröffentlicht.

Im Zuge des kurzen Livestreams zum 25. Jubiläum des 1997 veröffentlichten Rollenspiel-Klassikers „Final Fantasy VII“ kündigte Square Enix mit „Rebirth“ den zweiten Teil des „Final Fantasy VII Remakes“ für die PlayStation 5 an.

Ergänzend zu dieser Ankündigung wurde bekannt gegeben, dass sich das Remake aus insgesamt drei Titeln zusammensetzen wird. Im Gespräch mit der japanischen Famitsu ging Creative-Director Tetsuya Nomura auf die Befürchtung der Community ein, dass der eine oder andere bekannte Schauplatz des Originals außen vor bleiben könnte. Dies wird laut Nomura nicht der Fall sein.

Stattdessen werden alle Orte und Schauplätze, die das originale „Final Fantasy VII“ auszeichneten, in irgendeiner Form auch im Remake zu finden sein.

Änderungen an den Schauplätzen denkbar

Denkbar wäre allerdings, dass sich Fans des Originals mit kleineren Anpassungen arrangieren müssen. Nomura dazu: „Es wird keine Orte aus dem Original geben, die im Remake herausgeschnitten wurden. Aufgrund der Struktur des Remakes, das aus mehreren Spielen besteht, wird es jedoch geringfügige Änderungen in der Reihenfolge der Orte geben, die Sie besuchen. Es wird aber kein Schauplatz entfernt.“

„Wir wissen, dass einige Fans besorgt sind, dass Dinge gekürzt oder entfernt werden könnten, weil es in drei Spielen abgeschlossen sein wird. Aber es wird nichts gekürzt oder entfernt“, führte Nomura aus. „Final Fantasy VII: Rebirth“, so der Name des zweiten Teils des Remakes, wird im Winter 2022 für die PlayStation 5 erscheinen.

Weitere Meldungen zum Thema:

Neben „Final Fantasy VII: Rebirth“ kündigte Square Enix kürzlich auch das HD-Remaster „Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion“ an, das im Winter für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch veröffentlicht wird.

Quelle: Resetera

Weitere Meldungen zu Final Fantasy VII Remake.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren