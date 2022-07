Beyond Good & Evil 2: Externe Playtests sollen in Kürze starten

Vielleicht sehen wir bald etwas mehr von "Beyond Good & Evil 2". Laut Exputer starten in Kürze die externen Playtests, was zugleich bedeutet, dass die Entwicklung voranschreitet.

Ubisoft könnte die Entwicklung von „Beyond Good & Evil 2“ über den nächsten Meilenstein hinweghieven. Laut Exputer bereitet sich das Unternehmen darauf vor, noch in diesem Monat mit den externen Tests zu beginnen, was gleichzeitig signalisiert, dass sich der Titel in der aktiven Entwicklung befindet, was nach den jahrelangen Verzögerungen für Beruhigung sorgen dürfte.

Im genannten Bericht wird ebenfalls erwähnt, dass die externen Tests rund um „Beyond Good & Evil 2“ umfangreicher sein werden als Ubisofts Standardtests für Spiele wie „The Division Heartland“.

Auch wenn seit der Präsentation auf der E3 2017 nur wenig über „Beyond Good & Evil 2“ bekanntgegeben wurde, hat Ubisoft immer wieder betont, dass aktiv am Spiel gearbeitet wird. Im vergangenen Februar hieß es allerdings, dass sich der Titel nach all den Jahren noch

Offen ist weiterhin, wann das Langzeitprojekt erscheinen wird. Im neusten Bericht auf Exputer meint Tom Henderson, dass es keinen weiteren Hinweis auf ein Veröffentlichungsdatum oder ein Veröffentlichungsfenster gibt. Wenn man jedoch vorherigen Berichten Glauben schenken darf, könnte das Spiel frühestens 2024 auf den Markt kommen.

Währenddessen stellt sich die Frage, welche Form „Beyond Good and Evil 2“ in der Zwischenzeit angenommen hat. Ausgehend von frühen Informationen schien Ubisoft die Idee zu verfolgen, die Spieler mehrere Planeten und detaillierte Sci-Fi-Städte sowie den Raum dazwischen erkunden zu lassen. Vermutlich waren eine Art prozedurale Generierung und eine MMO-ähnliche Online-Konnektivität geplant.

Ubisoft hat noch mehr in der Pipeline

Ubisoft selbst erwähnte „Beyond Good & Evil 2“ kürzlich in einem Investorenmeeting. Auf die Frage, was das Unternehmen in der Pipeline hat, betonte der Publisher: „Diese Informationen sind vertraulich, bis die Spiele offiziell der Spielergemeinschaft angekündigt werden. Zu den bereits bekannten Spielen gehören Avatar: Frontiers of Pandora, Skull & Bones, Mario + Rabbids: Sparks of Hope, Roller Champions, Star Wars, Beyond Good & Evil 2, die Remakes von Prince of Persia: The Sands of Time und Tom Clancy’s Splinter Cell.“

Das könnte euch zu Ubisoft ebenfalls interessieren:

Hinzukommen Projekte innerhalb der bekanntesten Marken, darunter „Assassin’s Creed“, „Far Cry“, „Tom Clancy’s Ghost Recon“, „Tom Clancy’s Rainbow Six“ und „Tom Clancy’s The Division“. Der Publisher verspricht für die kommenden Jahre die „reichhaltigste Spiele-Pipeline in der Geschichte des Unternehmens“.

Weitere Meldungen zu Beyond Good & Evil 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren