Cuphead: Verkaufszahlen zu „The Delicious Last Course“ enthüllt

Die ersten Verkaufszahlen der "The Delicious Last Course"-Erweiterung zu "Cuphead" wurden bekanntgegeben. Und Studio MDHR ist vom bisherigen Erfolg vollkommen begeistert.

Vor knapp zwei Wochen hatte Studio MDHR eine umfangreiche Erweiterung namens „The Delicious Last Course“ für den knackigen Action-Plattformer „Cuphead“ veröffentlicht. Nun haben die Verantwortlichen bereits die ersten Verkaufszahlen bekanntgegeben.

Entwickler sind zutiefst dankbar

Demnach wurde „The Delicious Last Course“ bereits von mehr als einer Million Spielern gekauft, was für einen vollen Erfolg spricht. In einem Blogeintrag hat Studiochefin und ausführende Produzentin Maja Moldenhauer auch einige Worte verloren.

„Dies markiert einen schnelleren Zeitraum, als den das ursprüngliche Spiel benötigte, um diese gewaltige Leistung zu erreichen und wir sind außer uns vor Freude und Anerkennung. Diese Worte drücken sicherlich nicht aus, wie dankbar wir sind, aber zu den großartigen Cuphead-Spielern weltweit sagen wir trotzdem: Dankeschön vom ganzen Herzen.“

„Cuphead“ erschien im Jahre 2017 ausschließlich für die Xbox One und den PC, ehe es über die Jahre auch den Weg auf die Nintendo Switch und die PlayStation 4 fand. „The Delicious Last Course“ wurde hingegen direkt für alle vier Plattformen veröffentlicht.

In der Erweiterung, die zum Preis von 7,99 Euro erhältlich ist, kann man sich auf eine unbekannte Insel vorwagen, neue Waffen, Zauber und Kräfte nutzen und mit Fräulein Kelch auch einen dritten Charakter ins Abenteuer schicken. Die Tintenfassinsel bietet jedoch auch die fiesesten Endgegner, die es jemals in „Cuphead“ gegeben hat. Somit sollte man sich auf ein überaus schwieriges Spielerlebnis einstellen.

