Cuphead: Director über Verzögerungen – „Wen interessiert es?“

Am 30. Juni 2022 wird „The Delicious Last Course“ erscheinen, eine umfangreiche Erweiterung für den Action-Plattformer „Cuphead“. Der DLC, der für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC erscheinen wird, musste bereits mehrfach verschoben werden. Für StudioMDHR war es wichtiger, sich um psychische Gesundheit des Teams zu kümmern.

„Wenn es länger dauert, dann dauert es eben länger“

Es sei schwer, heute professionelle Animatoren zu finden, die noch von Hand in 2D animieren, erzählte Studio Director Maja Moldenhauer von StudioMDHR kürzlich in einem Interview. Deshalb müsse sich das Studio gut um die Mitarbeiter kümmern, die man für die Arbeit an „Cuphead“ und den bald erscheinenden DLC „The Delicious Last Course“ auftreiben konnte. Insgesamt wirkten an dem Spiel etwa 18 Entwickler und zum Höhepunkt der Arbeiten an dem DLC etwa sechs Animatoren mit. Dadurch hat sich die Entwicklung des Spiels über rund ein Jahrzehnt gestreckt.

„Es ist schwer, Leute zu finden“, so Maja Moldenhauer. „Das Wichtigste, vor allem bei COVID, war, alle glücklich zu machen. Das ist ein Videospiel. Nehmt euch Zeit. Die psychische Gesundheit musste im Vordergrund stehen, man musste sich den Raum und die Zeit nehmen, die man brauchte, besonders in den letzten zwei Jahren. Wir sagten uns: Wenn es länger dauert, bis das Spiel herauskommt, dann dauert es eben länger. Wen kümmert’s?“

Weitere Meldungen zu „Cuphead“:

Diese Einstellung resultiert aus den Erfahrungen in anderen Branchen, in denen sie und ihre Kollegen vor der Arbeit an „Cuphead“ tätig waren. Dort habe man diese Zeit und den Raum nicht erhalten. „Wenn wir schon alles riskieren, dann soll es ein Unternehmen sein, auf das wir stolz sind. Es wird ein Unternehmen sein, das all die Dinge vereint, die wir uns schon immer gewünscht haben. Respekt füreinander, Liebe und Unterstützung. Dinge, die wir in unseren früheren Jobs nicht bekommen haben.“

Quelle: IGN

Weitere Meldungen zu Cuphead.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren