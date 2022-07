Kona 2 Brume: Sequel mit ersten Details und Teaser-Trailer angekündigt

Der Publisher Ravenscourt und der Entwickler Parabole haben „Kona 2: Brume“ angekündigt. Der Titel soll im kommenden Jahr für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Switch und PC (Steam) erscheinen. Enger wurde der angestrebte Release-Termin nicht eingegrenzt.

„Kona 2: Brume“ spielt laut Hersteller in der ländlichen Landschaft Nordkanadas in den 1970er Jahren. Spieler stehen im Verlauf der Handlung vor der Herausforderung, den Brume zu überleben. Es ist ein mysteriöser Nebel, der die Wirklichkeit in der Region und ihre Wildnis „vollkommen auf den Kopf stellt“.

Detective Carl Faubert ist zurück

Detective Carl Faubert, der schon im ersten Teil in den Fokus rückte, hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Geheimnis hinter dem Brume zu lüften.

„Das riesige fiktive Land Manastan im Norden Kanadas will ausgiebig erforscht werden, genau wie das Dorf – oder was davon übrig ist“, heißt es in der heutigen Ankündigung. „Hinweise verbergen sich in Holzhütten oder in nahe gelegenen Orten außerhalb der Siedlung, wie den umliegenden Seen, die mit Hundeschlitten erreichbar sind.“

Im Spielverlauf gilt es, die Hinweise und Funde zu untersuchen. Eine wichtige Informationsquelle sei zudem Carl Fauberts Tagebuch. Erschwerend kommt hinzu, dass mit dem Brume ein kalter Schneesturm, gefährliche wilde Tiere und beunruhigende Alpträume einhergehen.

Das erste „Kona“ kam 2017 unter anderem für die PS4 auf den Markt und erreichte auf Metacritic einen Score von 71. SpezioGames schrieb damals zum Beispiel: „Wir haben unsere Zeit mit Kona genossen, auch wenn die Survival- und Kampfelemente oft den Eindruck erwecken, dass sie ohne viel Nachdenken in den Mix geworfen wurden.“ Die Geschichte wiederum wurde lobend hervorgehoben.

