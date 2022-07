Fallout: Erste Bilder der Serie zeigen Super Duper Mart

Bethesda Softworks, Amazon Studios und Kilter Films realisieren derzeit eine Serie im beliebten „Fallout“-Universum. 2020 wurde die Verfilmung bekanntgegeben, Ende Juni 2022 haben die Dreharbeiten nun begonnen.

Die Hauptrollen der Serie sollen Ella Purnell und Walton Goggins übernehmen. Als weitere Darsteller wurden Kyle MacLachlan, Xelia Mendes-Jones und Aaron Moten, alle in derzeit noch nicht weiter benannten Rollen, genannt.

Erste Bilder vom Set zeigen postapokalyptischen Supermarkt

Die Einwohner von Staten Island in New York staunten nicht schlecht, als sich ein heruntergekommenes Einkaufszentrum plötzlich in einen „Super Duper Mart“ verwandelte. Viele teilten ihre Entdeckung in den sozialen Medien.

Auf den Bildern sind neben dem Supermarkt, an dem der nukleare Fallout seine Spuren hinterlassen hat, auch mehrere Fahrzeuge zu sehen, die den Retro-Futurismus der 50er Jahre, den man aus den Spielen kennt, gut einfangen. Der Super Duper Mart tauchte in den Spielen erstmals in dem 2008 veröffentlichten „Fallout 3“ auf. Danach war die Supermarktkette auch in „Fallout 4“ „Fallout 76“ sowie in „Fallout Shelter“ zu sehen. Zudem taucht in Obsidians „Fallout: New Vegas“ Werbung für den Supermarkt auf.

Die „Fallout“-Serie wird bei Amazons Streaming-Service Prime Video zu sehen sein. Ein Termin für die Show ist noch nicht bekannt. Geneva Robertson-Dworet, Autorin des „Tomb Raider“-Films von 2018 sowie von „Captain Marvel“, und der Co-Executive Producer von „Silicon Valley“, Graham Wagner, sollen bei der Serie als Showrunner und Executive Producer fungieren. Johnathan Nolan wird bei der Pilotfolge der Serie Regie führen und als ausführender Produzent für Kilter Films fungieren. Nolan hat unter anderem bei der Sci-Fi-Serie „Westworld“ Regie geführt.

Quelle: Collider, Eurogamer

