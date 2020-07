Fallout: Amazon Studios erschafft eine Fernsehserie zum Endzeit-Blockbuster

Das Ödland wird in Zukunft auch als Fernsehserie zu erleben sein.

Vor wenigen Monaten hatten bereits Sony Interactive Entertainment und HBO bekanntgegeben, dass man gemeinsam eine Serienadaption von „The Last of Us“ ins Fernsehen bringen möchte. Allerdings wird dies nicht die einzige Videospielmarke sein, die für das Fernsehen aufbereitet wird.

Nicht mehr nur ein Spiel

Bethesda Softworks hat bekanntgegeben, dass sich Amazon Studios die entsprechenden Rechte an der überaus erfolgreichen „Fallout“-Marke gesichert hat. In Zusammenarbeit mit den von der Kritik gefeierten Produzenten Jonathan Nolan, Lisa Joy und Kilter Films hat man die Arbeit an einer Fernsehserie begonnen.

Jonathan Nolan konnte sich in der Vergangenheit als Erfinder hinter Serien wie „Person of Interest“ und „Westworld“ auszeichnen. Vor allem an letzterer arbeitet er gemeinsam mit seiner Frau Lisa Joy, die auch an „Burn Notice“ und „Pushing Daisies“ beteiligt gewesen war. Somit arbeiten zwei erfahrene Produzenten an der Serienadaption.

„Fallout ist eine der großartigsten Spielereihen aller Zeiten. Jedes Kapitel dieser wahnsinnig phantasievollen Geschichte hat uns unzählige Stunden gekostet, die wir mit Familie und Freunden hätten verbringen können. Also freuen wir uns ungemein mit Todd Howard und dem Rest der brillanten Wahnsinnigen bei Bethesda zusammenzuarbeiten, um dieses massive, subversive und auf finstere Weise lustiges Universum mit Amazon Studios zum Leben zu erwecken“, sagten Lisa Joy und Jonathan Nolan zu der Ankündigung.

Zum Thema

Im Weiteren verlor auch Todd Howard, der Executive Producer der Bethesda Game Studios, einige Worte zu der Zusammenarbeit: „In der letzten Dekade schauten wir uns viele Arten an, um Fallout auf den Bildschirm zu bringen. Aber vom ersten Moment an, an dem ich vor wenigen Jahren mit Jonah und Lisa sprach, war es klar, dass sie und ihr Team bei Kilter diejenigen waren, um es richtig zu tun. Wir sind riesige Fans ihrer Arbeit und könnten uns nicht mehr über die Zusammenarbeit mit ihnen und Amazon Studios freuen.“

Auch Albert Cheng, COO und Co-Head of Television der Amazon Studios, betonte, dass „Fallout“ eine „ikonische, globale Marke“ darstellt, die eine riesige Fangemeinde sowie eine reichhaltige und besonders ansprechende Geschichte zu bieten hat. Mit Jonathan Nolan und Lisa Joy habe man auch die perfekten Geschichtenerzähler gefunden, um die Serie zum Leben zu erwecken.

Weitere Informationen zu der Zusammenarbeit von Bethesda Softworks, Amazon Studios und Kilter Films findet man auf der offiziellen Seite.

We looked at many ways to bring #Fallout to the screen and couldn’t be more excited to work with Jonathan Nolan, Lisa Joy and the team at #KilterFilms and @AmazonStudios. We’re huge fans of their work.https://t.co/QvbABKmpFo pic.twitter.com/reaEuYmcdv — Bethesda Game Studios (@BethesdaStudios) July 2, 2020

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu fallout