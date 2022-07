Outer Wilds: Next-Gen-Version für PS5 und Xbox Series X|S angekündigt

Annapurna Interactive hat am vergangenen Abend bei einem eigenen Showcase die Next-Gen-Versionen von „What Remains of Edith Finch“ und „Outer Wilds“ angekündigt. Bei „Outer Wilds“ handelt es sich um ein Open-World-Mystery-Game, bei dem die Spieler in die Rolle eines Rekruten in einem Weltraumprogramm schlüpfen.

Das Spiel wurde ursprünglich Im Mai 2019 für Xbox One und den PC veröffentlicht. Im Oktober 2019 konnten dann auch Spieler auf der PlayStation 4 in dem seltsamen Sonnensystem nach Antworten suchen.

Gefeiertes Indie-Games erscheint für PlayStation 5 und Xbox Series X|S

„Outer Wilds“ wird ein Upgrade mit 60 Bildern pro Sekunde erhalten. Die erneuerte Version soll am 15. September für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen. Spieler, die das Spiel bereits für die PlayStation 4 oder die Xbox One gekauft haben, werden das Upgrade kostenlos erhalten. Wie die Entwickler von Mobius Digital versicherten, soll sich derzeit auch noch eine Switch-Version von „Outer Wilds“ in Arbeit befinden.

In dem Spiel müssen die Spieler ein geheimnisvolles Sonnensystem erkunden, das in einer Zeitschleife gefangen ist. Das Planetensystem wird dabei von einer sich zur Supernova entwickelnden Sonne bedroht. Die Spieler wiederholen immer wieder den Zyklus bis zu Supernova, erlangen dabei bei jedem Durchlauf jedoch neues Wissen, das ihnen in den zukünftigen Zyklen weiterhelfen kann.

„Outer Wilds“ gehörte zu den Spielen von Annapurna Interactive, die zum Launch die meisten Spieler vorweisen konnten. Das neue Spiel des Publishers, „Stray“, konnte dabei einen neuen Spielerrekord aufstellen. Der bisherige Spitzenreiter bei den gleichzeitigen Nutzern war „Twelve Minutes“ mit knapp 8.000 Spielern, gefolgt von „Outer Wilds“ mit rund 7.900 gleichzeitigen Spielern zum Launch. „Stray“ konnte mit über 50.000 Nutzern zum Start die anderen Titel in den Schatten stellen und ist das bis jetzt erfolgreichste Spiel des Publishers.

Quelle: GameRant, IGN

Weitere Meldungen zu Annapurna Interactive, Outer Wilds.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren