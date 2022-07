What Remains of Edith Finch: PS5-Version angekündigt und veröffentlicht

What Remains of Edith Finch:

"What Remains of Edith Finch" wurde für die PS5 veröffentlicht. Damit können Fans des Spiels den Titel mit einer höheren Auflösung und mehr Frames pro Sekunden spielen. Für Besitzer der PS4-Version gibt es ein Gratis-Upgrade.

Die Spatzen pfiffen es bereits von den Dächern, als vor einigen Tagen im PlayStation Network ein entsprechender Hinweis auftauchte: „What Remains of Edith Finch“ wurde für die PS5 fit gemacht, sodass sich der Titel die leistungsbedingten Vorteile der New-Gen-Konsole von Sony zunutze macht.

Die große Überraschung ist allerdings: Zusammen mit der Ankündigung während des gestrigen Annapurna-Events erfolgte zugleich die Veröffentlichung. Das heißt, ihr könnt das Wochenende dazu nutzen, um „What Remains of Edith Finch“ in der überarbeiteten Version auf der PS5 zu genießen. Angeboten wird der Titel zum Preis von 19,99 Euro.

Gratis-Upgrade für PS4-Version

Den genannten Betrag müsst ihr nicht bezahlen, wenn ihr „What Remains of Edith Finch“ bereits für die PS4 besitzt. Denn Annapurna Interactive weist explizit darauf hin, dass ein Gratis-Upgrade angeboten wird.

Besitzer einer der limitierten PS4-Disk-Versionen von „What Remains of Edith Finch“ müssen diese immer dann, wenn sie die digitale PS5-Version nach dem Upgrade spielen möchten, in die Konsole einlegen. Bei der Digital Edition der PS5 ist das natürlich nicht möglich, sodass ein Kauf der digitalen PS5-Version notwendig wird.

Doch was ändert sich nach dem Upgrade? Die PS5-Version von „What Remains of Edith Finch“ bietet eine verbesserte Version des Spiels, die in 4K gerendert wird und mit 60 Bildern pro Sekunde läuft.

„What Remains of Edith Finch“ ist das zweite Spiel des kalifornischen Indie-Studios Giant Sparrow, das sich ebenfalls für das 2012 veröffentlichte „The Unfinished Swan“ verantwortlich zeichnete.

Spieler bekommen mit dem Titel ein narratives Einzelspieler-Abenteuerspiel, das sich aus einer Sammlung von Kurzgeschichten über eine verfluchte Familie im Bundesstaat Washington zusammensetzt. In der Ich-Perspektive durchleuchten Spieler die Geschichte von Finchs Familie, während die Protagonistin versucht herauszufinden, warum sie die letzte noch lebende Finch ist.

„What Remains of Edith Finch“, das mehrfach ausgezeichnet wurde und auf Metacritic auf einen Score von 88 kommt, konfrontiert Spieler mit einer düsteren Thematik, in der sie den Tod der Finch-Familienmitglieder noch einmal erleben, allerdings auf einer künstlerisch abstrakten Weise.

