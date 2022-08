The Quarry: Update 1.05 führt schwerere QTE-Sequenzen ein

In Zusammenarbeit mit dem Publisher 2K Games veröffentlichten die „Until Dawn“-Macher von Supermassive Games im Juni ihren neuesten Horror-Titel „The Quarry“.

Wie 2K Games bekannt gab, steht ab sofort ein neues Update zu „The Quarry“ bereit, mit dem das Horror-Abenteuer auf die Version 1.05 gehoben wird. Aus dem offiziellen Changelog des neuen Patches geht hervor, dass sich die Entwickler von Supermassive Games zum einen den QTE-Sequenzen annahmen. Hier reagierte das britische Studio auf das Feedback der Spieler und Spielerinnen, die der Meinung waren, dass die QTEs von „The Quarry“ zu leicht ausfielen.

Solltet ihr hier auf der Suche nach einer neuen spielerischen Herausforderung sein, erhaltet ihr nach der Installation des Updates 1.05 die Möglichkeit, den Schwierigkeitsgrad der QTE-Sequenzen zu erhöhen.

Darüber hinaus ist es ab sofort möglich, die englische Sprachausgabe mit Untertiteln in einer gewünschten Sprache zu kombinieren. Abschließend ist die Rede von einer optimierten Performance sowie der Behebung von kritischen Fehlern, die in vereinzelten Fällen zu unkontrollierten Abstürzen führen konnte. Das Update 1.05 steht auf allen Plattformen bereit, für die „The Quarry“ veröffentlicht wurde.

Bei „The Quarry“ handelt es sich um ein narratives Horror-Abenteuer, das sich bewusst an den Trash-Streifen der Achtziger und Neunziger Jahre orientiert. Euch verschlägt es in ein Sommercamp. Als am letzten Tag eines bis dahin erholsamen Urlaubs die Sonne untergeht, beginnt für die Bewohner des Sommercamps und ihre Betreuer ein gnadenloser Kampf auf Leben und Tod. Dank der Online-Mehrspieler-Komponente könnt ihr euch mit Freunden beziehungsweise Freundinnen zusammenschließen und ihnen die Kontrolle über ausgewählte Charaktere übertragen.

Zudem wird ein individuell anpassbarer Schwierigkeitsgrad geboten. „The Quarry“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

