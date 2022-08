PlayStation: PC-Spiele haben jetzt eigene Rubrik auf der offiziellen Webseite

PlayStation-Spiele auf dem PC werden in Zukunft immer häufiger zu sehen sein. Deshalb richtete Sony Interactive Entertainment jetzt eine Unterseite auf der offiziellen PlayStation-Webseite ein.

„Entdecken sie eine Reihe gefeierter Titel der Playstation Studios, die jetzt auch für den PC über Steam oder den Epic Games Store erhältlich sind“, schreibt Sony ganz oben.

Im darauffolgenden Abschnitt werden alle Titel aufgezählt, die bisher für den PC herausgekommen sind. Aktuell sind das folgende Spiele:

God of War

Horizon Zero Dawn

Days Gone

Predator: Hunting Grounds

Helldivers

Die letzten beiden aufgezählten Spiele stammen nicht von einem First-Party-Entwickler. Hier ist Sony lediglich als Publisher aktiv.

Auch bald erscheinende PC-Portierungen sind in einem separaten Abschnitt zu sehen. In Aussicht befinden sich „Marvel’s Spider-Man Remastered“, „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ und „Uncharted: Legacy of Thieves Collection“.

Spider-Man-Remaster kommt morgen

Das Superhelden-Abenteuer mit Peter Parker kommt schon am morgigen Freitag in den Handel. Sowohl über Steam als auch über den Epic Games Store kann der Kauf getätigt werden. Dafür müsst ihr einen Betrag von 59,99 Euro bezahlen.

Im Herbst wird dann die Standalone-Erweiterung nachgereicht. Bei der „Uncharted“-Kollektion ist weiterhin lediglich von einem Release im Jahr 2022 die Rede.

Früher oder später dürfte auch „Returnal“ in dieser Liste stehen. Darauf deutete ein eindeutiger Produkteintrag in der Steam-Datenbank hin.

Am Ende der Seite lässt sich noch eine Zusammenstellung der meistgestellten Fragen finden. Zum Beispiel wollten viele Spieler wissen, ob sie den DualSense-Controller am PC verwenden können, was problemlos möglich ist.

