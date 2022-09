The Callisto Protocol: DLC-Pläne für ein volles Jahr bestätigt – Update

The Callisto Protocol:

Während viele Spieler auf den Launch von "The Callisto Protocol" warten, sieht so aus, als ob nach dem Debüt eine Menge Content nachgereicht wird. Ein volles Jahr lang soll der DLC-Support anhalten.

Update: Während des Interviews zwischen Striking Distance Studios und TrueTrophies kam es zu einem Missverständnis. Mark James sprach von einem vollen Jahr („full year of support“) und nicht von vier Jahren („four years of support“). Wir haben die Meldung entsprechend angepasst.

Ursprüngliche Meldung vom 3. September 2022: „The Callisto Protocol“ soll den Spielern ab Dezember 2022 das Fürchten lehren. Während noch unbekannt ist, wie lange der durchschnittliche Käufer beschäftigt sein wird, versichern die Entwickler, dass in den zwölf Monaten nach dem Launch Erweiterungen folgen werden.

Laut Mark James, Chief Technical Officer bei Striking Distance Studios, ist der DLC-Plan für ganze vier Jahre ausgelegt. In einem Gespräch mit TrueTrophies während der Gamescom 2022 betonte er: „Wir sehen das Spiel als einen Full-Service-Titel an und werden in DLC investieren. Wir rechnen mit einem vollen Support nach der Veröffentlichung.“

Möglichkeiten für Nachfolger geschaffen

Welche Inhalte mit den Erweiterungen geboten werden, ließ James offen. Stattdessen betonte er, dass die Spielwelt so gestaltet wurde, dass sie Möglichkeiten für zusätzliche Erzählungen hergibt. Das gelte auch in Bezug auf mögliche Nachfolger.

„Wir haben die Welt erweiterbar gelassen. Wir haben eine Welt erschaffen, die verschiedene Geschichten erzählen kann. Und so können wir diese Geschichten entweder durch DLC erzählen. Oder wir könnten diese Geschichten tatsächlich durch nachfolgende Produkte erzählen. Wir haben uns das offen gelassen“, so James dazu.

Bei „The Callisto Protocol“ handelt es sich um einen erzählerischen und auf den Einzelspieler fokussierten Titel, sodass die Veröffentlichung zusätzlicher Inhalte den Spielern Anreize geben wird, auch weit nach der Veröffentlichung zum Spiel zurückzukehren.

Zu hoffen bleibt letztendlich, dass sich die Geschichte im Spiel selbst vollständig und abgeschlossen anfühlt, sodass auch Spielern nichts wichtiges entgehen wird, die auf Erweiterungen und Fortsetzungen verzichten.

„The Callisto Protocol“ wird am 2. Dezember 2022 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC auf den Markt gebracht. Mehr zum Spiel erfahrt ihr in unserer wachsenden Themen-Übersicht zum Spiel.

