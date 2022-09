Call of Duty: EA-CEO sieht „ungemeine Chance“ bei Xbox-Exklusivität

Nach der geplanten Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft gibt es einiges Gerangel um den Verbleib der „Call of Duty“-Reihe auf Sonys PlayStation. Andrew Wilson, CEO von Electronic Arts, sieht in der Verwirrung um den Shooter eine Chance für die „Battlefield“-Serie.

Inmitten des Trubels um die „Call of Duty“-Reihe scheint sich ein Mann besonders über die derzeitige Verwirrung zu freuen: Andrew Wilson, CEO von Electronic Arts, sagte unlängst auf einer Veranstaltung, dass alleine die Möglichkeit, dass „Call of Duty“ ein Xbox-Exklusivtitel werden könnte, eine gute Nachricht für die hauseigene „Battlefield“-Serie sei.

EA-CEO hofft auf „Battlefield“-Höhenflug

Microsoft bereitet sich derzeit darauf vor, den Publisher Activision Blizzard mit all seinen Studios zu übernehmen. Die Konkurrenz von Sony hält jedoch dagegen und fürchtet, dass die „Call of Duty“-Reihe irgendwann zu einem Xbox-Exklusivtitel werden könnte. Während Microsofts Phil Spencer beteuert, dass „Call of Duty“ in den nächsten Jahren auch auf der PlayStation spielbar bleiben wird, bezeichnet Jim Ryan, Präsident von Sony Interactive Entertainment, das getroffene Abkommen als „unzureichend“.

Die Unsicherheit um den Shooter sieht der EA-CEO als Chance für die eigene Spielereihe. Auf einer Veranstaltung von Goldman Sachs gab Andrew Wilson kürzlich an, dass „Battlefield“ ein Multiplattform-Spiel sei. Dies könnte dem Unternehmen helfen, sich von der Konkurrenz abzuheben, falls „Call of Duty“ ein Xbox-exklusives Franchise von Microsoft wird. Alleine die derzeitige Unsicherheit um die Reihe sei ein weiterer Vorteil für „Battlefield“.

„In einer Welt, in der es Fragen über die Zukunft von Call of Duty gibt und auf welchen Plattformen es erscheinen könnte oder auch nicht, denke ich, dass es eine enorme Chance ist, mit Battlefield plattformunabhängig und komplett plattformübergreifend zu sein“, so der CEO von Electronic Arts.

Weitere Meldungen zum Thema:

Während der Veranstaltung gab Wilson auch an, dass der Shooter mit seinen letzten beiden Spielen, „Battlefield V“ und „Battlefield 2042“, nicht so erfolgreich war, wie er es hätte sein müssen. Das Franchise sei jedoch „außergewöhnlich“. Zudem sei, trotz der Fehltritte in der letzter Zeit, das „großartige geistige Eigentum unverwüstlich“. Wilson verglich den Shooter mit den „Star Wars“-Filmen, die auch nicht immer erfolgreich waren. Mit dem richtigen Kreativteam hätte sich das Franchise jedoch neu erfinden können und sei weiter gewachsen.

Quelle: GameSpot, PC Gamer

Weitere Meldungen zu Battlefield, Call of Duty, Electronic Arts, Microsoft.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren