Activision Blizzard: UK-Behörde strebt „eingehende Untersuchung“ der Microsoft-Übernahme an

Aktuellen Berichten zufolge könnte die Untersuchung der Activision Blizzard-Übernahme durch Microsoft in Großbritannien ausgeweitet werden. In einer Mitteilung äußerten die Wettbewerbshüter der Competition and Markets Authority (kurz: CMA) nämlich wettbewerbsrechtliche Bedenken. Microsoft und Activision Blizzard haben jetzt fünf Werktage Zeit, diese aus der Welt zu räumen.

Vor wenigen Tagen wurde berichtet, dass sich die britischen Wettbewerbshüter der Competition and Markets Authority (kurz: CMA) dazu entschlossen haben sollen, die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft genauer zu prüfen. In der Zwischenzeit bestätigte die CMA das Ganze und empfiehlt eine „eingehende Untersuchung“, um sicherzustellen, dass die Übernahme den fairen Wettbewerb in Großbritannien nicht bedroht.

Wie es in der Mitteilung der Wettbewerbshüter heißt, gibt es eine Reihe an offenen Bedenken, die zunächst aus der Welt geschafft werden müssen, ehe die Übernahme freigegeben werden kann. Vor allem zugkräftige Marken wie „Call of Duty“ oder „World of Warcraft“ könnten laut der CMA dazu führen, dass „aktuellen und zukünftigen Konkurrenten bei Multi-Game-Abonnementdiensten und Cloud-Spielen geschadet wird“.

Laut Sorcha O’Carroll, Senior-Director of Mergers bei der CMA, haben Microsoft und Activision Blizzard nun fünf Werktage Zeit, um eigene Dokumente vorzulegen und die Bedenken der Wettbewerbshüter zu entkräften.

Eine Entscheidung im Interesse des Wettbewerbs

O’Carroll weiter: „Wenn unsere aktuellen Bedenken nicht ausgeräumt werden, planen wir, diesen Deal in einer eingehenden Phase-2-Untersuchung zu prüfen, um eine Entscheidung zu treffen, die im Interesse der britischen Spieler und Unternehmen funktioniert.“ Im Rahmen einer Phase-2-Untersuchung ernennt die Competition and Markets Authority ein unabhängiges Gremium, das die geplante Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft ausführlich unter die Lupe nehmen wird, um einen negativen Einfluss auf den fairen beziehungsweise freien Wettbewerb auszuschließen.

Vor allem die großen Spieleserien von Activision Blizzard könnten hier den Ausschlag geben, da laut den Wettbewerbshütern befürchtet werden muss, dass Kunden auf anderen Plattformen der Zugang zu den Spielen erschwert oder gar komplett verwehrt wird. „Die CMA hat auch Beweise für die potenziellen Auswirkungen der Kombination von Activision Blizzard mit dem breiteren Ökosystem von Microsoft erhalten“, führte die CMA aus.

„Microsoft verfügt bereits über eine führende Spielekonsole (Xbox), eine führende Cloud-Plattform (Azure) und das führende PC-Betriebssystem (Windows), die alle für seinen Erfolg im Cloud-Gaming wichtig sein könnten.“ Eigenen Angaben zufolge ist die CMA besorgt, dass „Microsoft die Spiele von Activision Blizzard zusammen mit der Stärke von Microsoft im Bereich der Konsolen-, Cloud- und PC-Betriebssysteme nutzen könnte, um den Wettbewerb auf dem aufstrebenden Markt für Cloud-Gaming-Dienste zu schädigen.“

Microsoft war in Person von Präsident Brad Smith bereits für eine Stellungnahme zu haben und versicherte, dass Microsoft alles nötige unternehmen wird, um die Befürchtungen der Wettbewerbshüter zu entkräften. „Sony hat sich als Marktführer Sorgen um Call of Duty gemacht. Allerdings gaben wir uns dazu verpflichtet, dasselbe Spiel am selben Tag sowohl für die Xbox als auch für die PlayStation verfügbar zu machen. Wir wollen, dass mehr Leute Zugang zu den Spielen haben, nicht weniger“, so Smith.

Quelle: Videogames Chronicle

