GTA 6: Solidarität mit Rockstar – Frühe Versionen von Uncharted 4, Horizon und mehr präsentiert

Am vergangenen Wochenende spülte ein großer Leak zahlreiche Videos zu "GTA 6" ins Netz. Da auf Plattformen via Twitter neben dem Leak an sich vor allem die gezeigte Grafik von "GTA 6" kritisiert wurde, zeigten sich verschiedene Entwickler mit Rockstar Games solidarisch und zeigten frühe Versionen von erfolgreichen Spielen.

Am vergangenen Sonntag kam es zu nicht weniger als einem der bisher größten Leaks der Videospielgeschichte, als zahlreiche Bilder und Videos zum bisher nicht offiziell vorgestellten „GTA 6“ den Weg ins Netz fanden.

Eigenen Angaben zufolge wurden die Entwickler von Rockstar Games dabei Opfer eines Hacker-Angriffs, der mittlerweile auch von den Strafverfolgungsbehörden untersucht wird. Auf sozialen Medien wie Twitter wurde in den vergangenen Tagen nicht nur die Vorgehensweise des Leakers beziehungsweise Hackers kritisiert. Auch die Verantwortlichen von Rockstar Games selbst sahen sich mit Kritik konfrontiert, als die grafische Darstellung des noch unfertigen „GTA 6“ skeptisch beäugt wurde.

Besonders hervor tat sich ein Twitter-Nutzer, der angab, sich mit der Entwicklung von Videospielen auszukennen, und darauf hinwies, dass „die Grafik das erste sei, das bei einem Videospiel fertiggestellt wird“.

So sahen erfolgreiche Spiele in einem frühen Stadium aus

Eine Aussage, die bekannte Entwicklerstudios so nicht stehen lassen wollten. Aus Solidarität mit ihren Kollegen von Rockstar Games meldeten sich die Entwickler ebenfalls auf Twitter zu Wort und rückten das angesprochene Zitat des Nutzers in das rechte Licht. Wie klar gestellt wurde, geht es zunächst nämlich stets darum, die Grundlagen eines Videospiels und seine tragenden Spielmechaniken zu entwerfen und zu optimieren.

Erst dann geht es an die Bearbeitung und Optimierung der grafischen Darstellung. Um ihre Aussagen zu untermauern, stellten Studios wie Naughty Dog, Guerrilla Games oder Rare Eindrücke aus den frühen Versionen von Spielen wie „Uncharted 4: A Thief’s End“, „Horizon: Zero Dawn“ oder „Sea of Thieves“ bereit. Wir haben ausgewählte Tweets und Clips unterhalb dieser Zeilen für euch zur Ansicht eingebunden.

Weitere Meldungen zu GTA 6:

Wie die Entwickler von Rockstar Games auf den großen Leak von „GTA 6“ reagieren werden, bleibt abzuwarten. Aus einer aktuellen Stellungnahme des Studios ging bisher nur hervor, dass nach dem aktuellen Stand der Dinge nicht davon ausgegangen wird, dass der Leak zu Verzögerungen in der Entwicklung führen wird.

Drücken wir die Daumen, dass es so bleibt.

This is Sea of Thieves footage from Novmber of 2014. An upgrade from the earliest pill pirates, but still very much a work in progress. It was using Unity for more agile, iteratative testing, while work in Unreal at this time was very early, aiming to create the reveal trailer. pic.twitter.com/yIPLtBLIUv — Jeph Pérez (@rare_fanatic) September 20, 2022

„Graphics are the first thing finished in a video game“ Here’s what early versions of Cult of the Lamb looked like pic.twitter.com/F5EyEH6M9r — Cult of the Lamb 🙏🐑👑 OUT NOW (@cultofthelamb) September 20, 2022

Here’s that downhill chase section played in blockmesh vs art blockmesh vs final art. There are a million stages between. #blocktober pic.twitter.com/goTrkE2XEM — Kurt Margenau (@kurtmargenau) October 4, 2017

„Graphics are the first thing finished in a video game“ Here’s a Thunderjaw from an early build of Horizon: Zero Dawn pic.twitter.com/Xq6fw5fS0e — Cian Maher (@cianmaher0) September 20, 2022

If you knew how game development goes, you’d know that visuals are one of the first things done. So here’s a very early footage of @PowerWashSim, almost exactly what you got now. The next year is mission coding and debugging. All backend stuff. pic.twitter.com/Q6hfY5OGJE — Peter Hansen (@peeteco) September 20, 2022

Weitere Meldungen zu GTA 6, rockstar games.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren