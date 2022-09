GTA 6: Festgenommener 17-jähriger bestreitet Verwicklung in die Hacker-Angriffe

Vor wenigen Tagen erreichte uns die Meldung, dass die Londoner Polizei einen 17-jährigen festnahm, der mit dem Hack von Rockstar Games und dem großen Leak von "GTA 6" in Verbindung stehen soll. Vor einem Londoner Jugendgericht leugnete der Teenager diese Tat jedoch.

In diesem Monat wurden die Entwickler von Rockstar Games Opfer eines groß angelegten Hacker-Angriffs, durch den zahlreiche Videos und Eindrücke zum bisher nicht offiziell vorgestellten „GTA 6“ den Weg ins Netz fanden. Vor wenigen Tagen gab die Londoner Polizei bekannt, einen 17-jährigen „wegen des Verdachts auf Hacking“ festgenommen zu haben.

Während die Londoner Behörden aufgrund der laufenden Ermittlungsarbeiten keine näheren Details nannten, wies der Journalist Matthew Keys darauf hin, dass der Festgenommene den Behörden bestens bekannt sein soll – unter anderem durch frühere Hacker-Angriffe auf Unternehmen wie Nvidia oder Microsoft. Kurz nach seiner Festnahme wurde der 17-jährige nun einem Londoner Jugendgericht vorgeführt.

Dort bestritt der Teenager alle Vorwürfe und versicherte, nichts mit den Hacker-Angriffe auf Rockstar Games und den Fahrdienstleister Uber zu tun zu haben.

Staatsanwaltschaft erhebt schwere Vorwürfe

Laut der verantwortlichen Staatsanwältin Valerie Benjamin habe sich der Beschuldige mit seinem Mobiltelefon illegalen Zugriff auf die Datenbanken von Rockstar Games und Uber verschafft. Vorwürfe, die der 17-jährige vor dem Londoner Jugendgericht bestritt. Der zuständige Richter verwies den Fall an ein höheres Gericht, wo er zu einem späteren Zeitpunkt zusammen mit einer „ähnlichen Angelegenheit verhandelt werden soll“.

Hier könnte sich der Richter auf die Angriffe auf andere Unternehmen wie Microsoft, Nvidia oder Okta beziehen, die ebenfalls auf die Kappe des Verhafteten gehen sollen. Weiter berichtete Keys kürzlich, dass der 17-jährige ein Mitglied des Hacker-Kollektivs Lapsus$ ist und dass in den kommenden Tagen mit weiteren Verhaftungen zu rechnen sei. Laut den Quellen des Journalisten, die mit der Sachlage vertraut sein sollen, werden nämlich noch zwei weitere Personen mit dem Hacker-Angriff auf Rockstar Games und den Leak von „GTA 6“ in Verbindung gebracht.

„Die Verhaftung erfolgte nach einer Untersuchung durch Bundesvollzugsbeamte in den Vereinigten Staaten, die mit ihren Kollegen im Vereinigten Königreich zusammenarbeiteten, um [den Teenager] als Verdächtigen in beiden Angriffen zu identifizieren“, führte Keys zur Verhaftung in der vergangenen Woche aus.

Wir halten euch über die weitere Entwicklung natürlich auf dem Laufenden.

Quelle: Videogames Chronicle

