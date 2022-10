Decima: Mehrere PlayStation Studios arbeiten mit der Engine von Guerrilla Games

Spätestens mit dem Action-Rollenspiel "Horizon: Forbidden West" wurde das technische Potenzial der Decima Engine eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Wie Hermen Hulst verriet, arbeiten derzeit mehrere PlayStation Studios an Projekten, die auf Basis der Decima Engine entstehen.

Mehrere Studios arbeiten an Projekten auf Basis der Decima Engine.

In den vergangenen Tagen entwickelte sich Hermen Hulst, der Head of PlayStation Studios, zu einem gefragten Gesprächspartner und stand in diversen Interviews Rede und Antwort.

Im Gespräch mit der japanischen Famitsu sprach er unter anderem über die Projekte, die sich derzeit bei den verschiedenen PlayStation Studios in Arbeit befinden. Laut Hulst erfreut sich die von Guerrilla Games entwickelte Decima Engine dabei großer Beliebtheit und kommt gleich bei mehreren neuen Titeln der PlayStation Studios zum Einsatz. Konkrete Namen nannte Hulst hier allerdings nicht.

Stattdessen führte er lediglich aus: „Natürlich gibt es auch das Teilen von Technologie. Zum Beispiel gibt es mehrere Studios, die die Decima Engine von Guerrilla Games verwenden. Wir legen auch Wert darauf, unsere Technologie zu verbessern, und wir teilen diese Idee unter den Studios.“

Engine wird kontinuierlich weiterentwickelt

Wie Hulst ergänzte, nehmen sich die Entwickler von Guerrilla Games das Feedback ihrer Kollegen zu Herzen und arbeiten auf Basis dessen kontinuierlich an Verbesserungen und neuen Features für die Decima Engine. Ihr Debüt feierte die Engine des niederländischen Studios mit dem First-Person-Shooter „Killzone: Shadow Fall“, der im Jahr 2013 zu den Launch-Titeln der PlayStation 4 gehörte. Anschließend machte die Engine durch ihren Einsatz beim Action-Rollenspiel „Horizon: Zero Dawn“ (PS4, 2017) auf sich aufmerksam.

Auch externe Partner beziehungsweise Studios griffen bei ihren Projekten auf die Decima Engine zurück – darunter der von Supermassive Games entwickelte Teenie-Horror „Until Dawn“ aus dem Jahr 2015 oder das von Hideo Kojima konzipierte und von Kojima Productions realisierte „Death Stranding“.

Unbestätigten Berichten zufolge soll Guerrilla Games derzeit an einem Remake oder zumindest Remaster zu „Horizon: Zero Dawn“ arbeiten. Sollten sich die Gerüchte bewahrheiten, dann wird auch hier die Decima Engine zum Einsatz kommen.

Quelle: Exputer

